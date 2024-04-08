Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240408/spam-847194843.html
Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме
Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме - 08.04.2024, ПРАЙМ
Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме
Услуга по определению спам-звонков может стать бесплатной у всех операторов мобильной связи в РФ, такой законопроект Госдума может принять весной, а заработать... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:26+0300
2024-04-08T16:26+0300
сотовая связь
спам-звонки
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Услуга по определению спам-звонков может стать бесплатной у всех операторов мобильной связи в РФ, такой законопроект Госдума может принять весной, а заработать он может уже осенью, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции ЛДПР Андрей Свинцов. "Мы обяжем (операторов), что эта услуга (блокировка спам-звонков) должна быть бесплатной… внести соответствующий законопроект и постараться его весной, до лета… рассмотреть, принять. Будем надеется, что с сентября или октября он уже должен заработать", - сказал он РИА Новости. Депутат также отметил, что в комитете ГД по информполитике запланировано проведение круглого стола, куда для обсуждения вопроса блокировки спам-звонков и массовых обзвонов пригласят представителей четырёх операторов - Билайна, МТС, Мегафона и Теле2. "Наша задача сейчас, в ближайшие месяц-два, обсудить с операторами наличие технологий (блокировки спам-звонков) у всех четырёх операторов. Если они нам подтверждают, что у всех такие технологии есть либо нет, и тогда понять, насколько это дорогостоящая и сложная процедура или обязать других операторов поделиться этой технологией и включить это все в тариф", - добавил депутат. Свинцов также считает, что проект может стать межфракционным. "Но пока инициатором (проекта) являюсь я", - рассказал депутат.
https://1prime.ru/20240408/aktivatsiya-847187247.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сотовая связь, спам-звонки
сотовая связь, спам-звонки
16:26 08.04.2024
 
Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме

Депутат Свинцов: услуга определения спам-звонков может стать бесплатной

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Услуга по определению спам-звонков может стать бесплатной у всех операторов мобильной связи в РФ, такой законопроект Госдума может принять весной, а заработать он может уже осенью, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции ЛДПР Андрей Свинцов.
"Мы обяжем (операторов), что эта услуга (блокировка спам-звонков) должна быть бесплатной… внести соответствующий законопроект и постараться его весной, до лета… рассмотреть, принять. Будем надеется, что с сентября или октября он уже должен заработать", - сказал он РИА Новости.
Депутат также отметил, что в комитете ГД по информполитике запланировано проведение круглого стола, куда для обсуждения вопроса блокировки спам-звонков и массовых обзвонов пригласят представителей четырёх операторов - Билайна, МТС, Мегафона и Теле2.
"Наша задача сейчас, в ближайшие месяц-два, обсудить с операторами наличие технологий (блокировки спам-звонков) у всех четырёх операторов. Если они нам подтверждают, что у всех такие технологии есть либо нет, и тогда понять, насколько это дорогостоящая и сложная процедура или обязать других операторов поделиться этой технологией и включить это все в тариф", - добавил депутат.
Свинцов также считает, что проект может стать межфракционным.
"Но пока инициатором (проекта) являюсь я", - рассказал депутат.
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
В Совфеде предложили активировать сим-карты через серийный номер смартфона
13:56
 
сотовая связьспам-звонки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала