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Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме

Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме - 08.04.2024, ПРАЙМ

Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме

Услуга по определению спам-звонков может стать бесплатной у всех операторов мобильной связи в РФ, такой законопроект Госдума может принять весной, а заработать... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:26+0300

2024-04-08T16:26+0300

2024-04-08T16:26+0300

сотовая связь

спам-звонки

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Услуга по определению спам-звонков может стать бесплатной у всех операторов мобильной связи в РФ, такой законопроект Госдума может принять весной, а заработать он может уже осенью, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции ЛДПР Андрей Свинцов. "Мы обяжем (операторов), что эта услуга (блокировка спам-звонков) должна быть бесплатной… внести соответствующий законопроект и постараться его весной, до лета… рассмотреть, принять. Будем надеется, что с сентября или октября он уже должен заработать", - сказал он РИА Новости. Депутат также отметил, что в комитете ГД по информполитике запланировано проведение круглого стола, куда для обсуждения вопроса блокировки спам-звонков и массовых обзвонов пригласят представителей четырёх операторов - Билайна, МТС, Мегафона и Теле2. "Наша задача сейчас, в ближайшие месяц-два, обсудить с операторами наличие технологий (блокировки спам-звонков) у всех четырёх операторов. Если они нам подтверждают, что у всех такие технологии есть либо нет, и тогда понять, насколько это дорогостоящая и сложная процедура или обязать других операторов поделиться этой технологией и включить это все в тариф", - добавил депутат. Свинцов также считает, что проект может стать межфракционным. "Но пока инициатором (проекта) являюсь я", - рассказал депутат.

https://1prime.ru/20240408/aktivatsiya-847187247.html

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сотовая связь, спам-звонки