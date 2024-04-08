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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа перенесла торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа перенесла торги - 08.04.2024, ПРАЙМ

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа перенесла торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) перенесла начало торгов в товарных секциях на более позднее время, дополнительно объявит о... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:09+0300

2024-04-08T11:09+0300

2024-04-08T11:09+0300

экономика

спбмтсб

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) перенесла начало торгов в товарных секциях на более позднее время, дополнительно объявит о новом расписании, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Начало торгов в товарных секциях АО "СПбМТСБ" перенесено на более позднее время. О времени начала торгов и о новом расписании будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20240401/rosneft-846971981.html

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