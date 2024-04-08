https://1prime.ru/20240408/spg-847203940.html

В США хотят помешать России развивать новые проекты по СПГ

В США хотят помешать России развивать новые проекты по СПГ - 08.04.2024, ПРАЙМ

В США хотят помешать России развивать новые проекты по СПГ

Американское правительство хочет помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу (СПГ), сообщил помощник госсекретаря по вопросам... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T23:40+0300

2024-04-08T23:40+0300

2024-04-08T23:40+0300

политика

сша

россия

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американское правительство хочет помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу (СПГ), сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт."Наша цель - добиться того, чтобы "Арктик СПГ 2" не возобновился. Мы очень сосредоточены над обеспечением того, чтобы Россия не смогла разрабатывать новые проекты по СПГ, чтобы перенаправить газ, который ранее направлялся в Европу", — отметил Пайетт газете Financial Times. Однако он не может предварительно объявить о будущих ограничениях, уточнил он.Минфин США в ноябре наложил ограничительные меры на ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.

https://1prime.ru/20240403/spg-847018878.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, спг