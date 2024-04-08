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В США хотят помешать России развивать новые проекты по СПГ
В США хотят помешать России развивать новые проекты по СПГ - 08.04.2024, ПРАЙМ
В США хотят помешать России развивать новые проекты по СПГ
Американское правительство хочет помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу (СПГ), сообщил помощник госсекретаря по вопросам... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T23:40+0300
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2024-04-08T23:40+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американское правительство хочет помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу (СПГ), сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт."Наша цель - добиться того, чтобы "Арктик СПГ 2" не возобновился. Мы очень сосредоточены над обеспечением того, чтобы Россия не смогла разрабатывать новые проекты по СПГ, чтобы перенаправить газ, который ранее направлялся в Европу", — отметил Пайетт газете Financial Times. Однако он не может предварительно объявить о будущих ограничениях, уточнил он.Минфин США в ноябре наложил ограничительные меры на ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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сша, россия, спг
Политика, США, РОССИЯ, СПГ
В США хотят помешать России развивать новые проекты по СПГ
Помощник госсекретаря Пайетт: власти США хотят помешать России развивать проекты по СПГ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американское правительство хочет помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу (СПГ), сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
"Наша цель - добиться того, чтобы "Арктик СПГ 2" не возобновился. Мы очень сосредоточены над обеспечением того, чтобы Россия не смогла разрабатывать новые проекты по СПГ, чтобы перенаправить газ, который ранее направлялся в Европу", — отметил Пайетт газете Financial Times.
Однако он не может предварительно объявить о будущих ограничениях, уточнил он.
Минфин США в ноябре наложил ограничительные меры на ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ