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"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле
"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле
Компания Starshield, дочерняя структура SpaceX, разрабатывает спутники-шпионы для американской разведки на низкой околоземной орбите, которые можно считать... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:50+0300
2024-04-08T11:50+0300
2024-04-08T11:58+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Компания Starshield, дочерняя структура SpaceX, разрабатывает спутники-шпионы для американской разведки на низкой околоземной орбите, которые можно считать "Святым Граалем", пишет издание The War Zone.Согласно изданию, спутники оснащены радарами с функцией GMTI, позволяющими отслеживать движущиеся объекты. Основная цель программы - непрерывное слежение за наземными мобильными баллистическими ракетными установками, включая Россию и Китай.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эта возможность стала чем-то вроде "Святого Грааля" стратегической разведки, на которую американские военные надеялись десятилетиями", - сказано в статье.Согласно секретному контракту, SpaceX поставляет эти спутники на сумму 1,8 миллиарда долларов для национального агентства космической разведки (NRO), заключили в издании.Согласно данным на сайте SpaceX, спутники-шпионы Starshield будут работать через терминалы Starlink. Помимо "беспрецедентного сквозного шифрования" данных пользователей, в компании обещают "дополнительные высоконадежные криптографические возможности для размещения секретной полезной нагрузки и безопасной обработки данных".
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сша, спутники, разведка, новости
Вооружения, США, спутники, разведка, Новости
"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле
The War Zone: США замыслили получить "Святой Грааль" стратегической разведки
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Компания Starshield, дочерняя структура SpaceX, разрабатывает спутники-шпионы для американской разведки на низкой околоземной орбите, которые можно считать "Святым Граалем", пишет
издание The War Zone.
Согласно изданию, спутники оснащены радарами с функцией GMTI, позволяющими отслеживать движущиеся объекты. Основная цель программы - непрерывное слежение за наземными мобильными баллистическими ракетными установками, включая Россию и Китай.
"Эта возможность стала чем-то вроде "Святого Грааля" стратегической разведки, на которую американские военные надеялись десятилетиями", - сказано в статье.
Согласно секретному контракту, SpaceX поставляет эти спутники на сумму 1,8 миллиарда долларов для национального агентства космической разведки (NRO), заключили в издании.
Согласно данным на сайте SpaceX, спутники-шпионы Starshield будут работать через терминалы Starlink. Помимо "беспрецедентного сквозного шифрования" данных пользователей, в компании обещают "дополнительные высоконадежные криптографические возможности для размещения секретной полезной нагрузки и безопасной обработки данных".
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