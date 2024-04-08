https://1prime.ru/20240408/sputnik-847180105.html

"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле

"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле - 08.04.2024, ПРАЙМ

"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле

Компания Starshield, дочерняя структура SpaceX, разрабатывает спутники-шпионы для американской разведки на низкой околоземной орбите, которые можно считать... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:50+0300

2024-04-08T11:50+0300

2024-04-08T11:58+0300

вооружения

сша

спутники

разведка

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/77219/13/772191303_0:91:971:637_1920x0_80_0_0_d603eea5ee6dbb1063a6cc6e10817eb1.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Компания Starshield, дочерняя структура SpaceX, разрабатывает спутники-шпионы для американской разведки на низкой околоземной орбите, которые можно считать "Святым Граалем", пишет издание The War Zone.Согласно изданию, спутники оснащены радарами с функцией GMTI, позволяющими отслеживать движущиеся объекты. Основная цель программы - непрерывное слежение за наземными мобильными баллистическими ракетными установками, включая Россию и Китай.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эта возможность стала чем-то вроде "Святого Грааля" стратегической разведки, на которую американские военные надеялись десятилетиями", - сказано в статье.Согласно секретному контракту, SpaceX поставляет эти спутники на сумму 1,8 миллиарда долларов для национального агентства космической разведки (NRO), заключили в издании.Согласно данным на сайте SpaceX, спутники-шпионы Starshield будут работать через терминалы Starlink. Помимо "беспрецедентного сквозного шифрования" данных пользователей, в компании обещают "дополнительные высоконадежные криптографические возможности для размещения секретной полезной нагрузки и безопасной обработки данных".

https://1prime.ru/20240408/weapons-847169446.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, спутники, разведка, новости