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"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе - 08.04.2024, ПРАЙМ
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"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе
"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе
Соединенные Штаты вредят сами себе, развязывая войны в других государствах. Об этом в соцсети X написал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:44+0300
2024-04-08T09:45+0300
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты вредят сами себе, развязывая войны в других государствах. Об этом в соцсети X написал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.По мнению полковника, "американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные вторжения, которые вредят нам самим".В то же время Макгрегор указал на растущий в результате этих действий госдолг Соединенных Штатов, который в течение 20 лет вырос на $14 триллионов."И что хорошего это дало?", — возмутился экс-советник.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что Соединенные Штаты уже давно стали "чемпионами" по количеству развязанных конфликтов в различных частях мира и нарушениям суверенитета других стран.Российское руководство неоднократно заявляло, что Соединенные Штаты и государства-члены Североатлантического альянса проводят агрессивную и экспансионистскую политику в отношении Российской Федерации и других государств, стремятся расширить НАТО на восток и разместить свои воинские контингенты и вооружения у границ России.
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сша, внешняя политика, агрессия, экспертное мнение
Политика, США, Внешняя политика, Агрессия, экспертное мнение
09:44 08.04.2024 (обновлено: 09:45 08.04.2024)
 
"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе

Макгрегор: США вредят сами себе, развязывая войны в других государствах

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты вредят сами себе, развязывая войны в других государствах. Об этом в соцсети X написал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По мнению полковника, "американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные вторжения, которые вредят нам самим".
В то же время Макгрегор указал на растущий в результате этих действий госдолг Соединенных Штатов, который в течение 20 лет вырос на $14 триллионов.
"И что хорошего это дало?", — возмутился экс-советник.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что Соединенные Штаты уже давно стали "чемпионами" по количеству развязанных конфликтов в различных частях мира и нарушениям суверенитета других стран.
Российское руководство неоднократно заявляло, что Соединенные Штаты и государства-члены Североатлантического альянса проводят агрессивную и экспансионистскую политику в отношении Российской Федерации и других государств, стремятся расширить НАТО на восток и разместить свои воинские контингенты и вооружения у границ России.
 
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