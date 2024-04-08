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"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе

"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе - 08.04.2024, ПРАЙМ

"Глупые вторжения". Советник Пентагона объяснил, как США вредят сами себе

Соединенные Штаты вредят сами себе, развязывая войны в других государствах. Об этом в соцсети X написал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:44+0300

2024-04-08T09:44+0300

2024-04-08T09:45+0300

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты вредят сами себе, развязывая войны в других государствах. Об этом в соцсети X написал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.По мнению полковника, "американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные вторжения, которые вредят нам самим".В то же время Макгрегор указал на растущий в результате этих действий госдолг Соединенных Штатов, который в течение 20 лет вырос на $14 триллионов."И что хорошего это дало?", — возмутился экс-советник.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что Соединенные Штаты уже давно стали "чемпионами" по количеству развязанных конфликтов в различных частях мира и нарушениям суверенитета других стран.Российское руководство неоднократно заявляло, что Соединенные Штаты и государства-члены Североатлантического альянса проводят агрессивную и экспансионистскую политику в отношении Российской Федерации и других государств, стремятся расширить НАТО на восток и разместить свои воинские контингенты и вооружения у границ России.

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