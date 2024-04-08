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Минфин США пригрозил компаниям, поддерживающим Россию
Минфин США пригрозил компаниям, поддерживающим Россию - 08.04.2024, ПРАЙМ
Минфин США пригрозил компаниям, поддерживающим Россию
Компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку России в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия, заявила в... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:13+0300
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ПЕКИН, 8 апр - ПРАЙМ. Компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку России в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.Йеллен, находящаяся с визитом в Китае, в понедельник провела пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством."Президент (Джо) Байден и я полны решимости сделать все возможное, чтобы остановить поток материалов, которые поддерживают оборонно-промышленную базу России и помогают ей вести войну против Украины", - сказала Йеллен.Она подчеркнула, что "США по-прежнему обеспокоены ролью, которую играют любые компании, в том числе и из КНР, в военных закупках РФ"."Подчеркиваю, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку российской войне. Если они это сделают, их ждут серьезные последствия", - подчеркнула она.Тем не менее, США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, отметила глава Минфина.Банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.Йеллен, находящаяся с визитом в Китае, в понедельник провела пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством."Любые банки, которые содействуют проведению крупных сделок по направлению товаров военного или двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, подвергают себя риску санкций США", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Пекине.Она также добавила, что в Китае у нее состоялись трудные переговоры по вопросам национальной безопасности.
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сша, минфин, новости
Экономика, США, Минфин, Новости
Минфин США пригрозил компаниям, поддерживающим Россию
Йеллен: компании, в том числе из КНР, не должны поддерживать РФ, иначе их ждут последствия
ПЕКИН, 8 апр - ПРАЙМ. Компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку России в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен, находящаяся с визитом в Китае, в понедельник провела пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством.
"Президент (Джо) Байден и я полны решимости сделать все возможное, чтобы остановить поток материалов, которые поддерживают оборонно-промышленную базу России и помогают ей вести войну против Украины", - сказала Йеллен.
Она подчеркнула, что "США по-прежнему обеспокоены ролью, которую играют любые компании, в том числе и из КНР, в военных закупках РФ".
"Подчеркиваю, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку российской войне. Если они это сделают, их ждут серьезные последствия", - подчеркнула она.
Тем не менее, США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, отметила глава Минфина.
Банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен, находящаяся с визитом в Китае, в понедельник провела пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством.
"Любые банки, которые содействуют проведению крупных сделок по направлению товаров военного или двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, подвергают себя риску санкций США", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Пекине.
Она также добавила, что в Китае у нее состоялись трудные переговоры по вопросам национальной безопасности.
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