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Вашингтонская элита стала угрозой для Америки. Но выход есть - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Вашингтонская элита стала угрозой для Америки. Но выход есть
Вашингтонская элита стала угрозой для Америки. Но выход есть - 08.04.2024, ПРАЙМ
Вашингтонская элита стала угрозой для Америки. Но выход есть
Соединенные Штаты на всех парах несутся по пути централизованного государства, и только Дональд Трамп сможет помешать Белому дому и спасти страну и как таковую... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:20+0300
2024-04-08T11:35+0300
политика
сша
дональд трамп
мнение
выборы в сша
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты на всех парах несутся по пути централизованного государства, и только Дональд Трамп сможет помешать Белому дому и спасти страну и как таковую западную цивилизацию, пишет в статье для American Thinker обозреватель Дэвид Прентис."Если не отказаться от левого курса, можно попасть на свалку истории. Града на холме больше нет — США на всех парах несутся по пути централизованного государства. Идет подрыв наших свобод, культуры и национального величия. И ответственность за это лежит на коррумпированной, хитрой, извращенной, аморфной группе влиятельных людей. Большинство традиционных и новые технократические СМИ, одна политическая партия целиком и вторая частично, а также неизбираемая бюрократия и спецслужбы США — все они варятся в этом котле. Зло, которое трудно победить", - утверждает Прентис.При этом, отмечает он, времени для спасения осталось мало. По его словам, "зло" придет, если на выборах проиграет Консервативная партия. По мнению автора, противостоять вашингтонским элитам, поддерживающим левые течения, может только Дональд Трамп. Он открыто призывает поддержать на выборах Трампа или "любого другого кандидата, противостоящего левым".Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, дональд трамп, мнение, выборы в сша
Политика, США, Дональд Трамп, мнение, выборы в США
11:20 08.04.2024 (обновлено: 11:35 08.04.2024)
 
Вашингтонская элита стала угрозой для Америки. Но выход есть

AT: американцев призвали голосовать за Трампа ради сохранения цивилизации Запада

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты на всех парах несутся по пути централизованного государства, и только Дональд Трамп сможет помешать Белому дому и спасти страну и как таковую западную цивилизацию, пишет в статье для American Thinker обозреватель Дэвид Прентис.
"Если не отказаться от левого курса, можно попасть на свалку истории. Града на холме больше нет — США на всех парах несутся по пути централизованного государства. Идет подрыв наших свобод, культуры и национального величия. И ответственность за это лежит на коррумпированной, хитрой, извращенной, аморфной группе влиятельных людей. Большинство традиционных и новые технократические СМИ, одна политическая партия целиком и вторая частично, а также неизбираемая бюрократия и спецслужбы США — все они варятся в этом котле. Зло, которое трудно победить", - утверждает Прентис.
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При этом, отмечает он, времени для спасения осталось мало. По его словам, "зло" придет, если на выборах проиграет Консервативная партия.
По мнению автора, противостоять вашингтонским элитам, поддерживающим левые течения, может только Дональд Трамп. Он открыто призывает поддержать на выборах Трампа или "любого другого кандидата, противостоящего левым".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаСШАДональд Трампмнениевыборы в США
 
 
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