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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году - 08.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году
Если инфляция продолжит замедляться, Банк России сможет начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года, заявила глава Банка России... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:18+0300
2024-04-08T10:18+0300
2024-04-08T11:19+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Если инфляция продолжит замедляться, Банк России сможет начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Председатель регулятора выступила на совместном заседании комитетов Государственной Думы."Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года", - сказала она.По словам Набиуллиной, есть много факторов, которые заставляют ЦБ быть осторожным, в том числе высокие инфляционные риски.Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847056216.html
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эльвира набиуллина, ставка банка россии, инфляция
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России, инфляция
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году
ЦБ может снизить ключевую ставку в 2024 году, если инфляция продолжит замедление
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Если инфляция продолжит замедляться, Банк России сможет начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Председатель регулятора выступила на совместном заседании комитетов Государственной Думы.
"Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года", - сказала она.
По словам Набиуллиной, есть много факторов, которые заставляют ЦБ быть осторожным, в том числе высокие инфляционные риски.
Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России