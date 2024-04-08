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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году - 08.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году

Если инфляция продолжит замедляться, Банк России сможет начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года, заявила глава Банка России... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T10:18+0300

2024-04-08T10:18+0300

2024-04-08T11:19+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка банка россии

инфляция

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Если инфляция продолжит замедляться, Банк России сможет начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Председатель регулятора выступила на совместном заседании комитетов Государственной Думы."Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года", - сказала она.По словам Набиуллиной, есть много факторов, которые заставляют ЦБ быть осторожным, в том числе высокие инфляционные риски.Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.

https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847056216.html

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эльвира набиуллина, ставка банка россии, инфляция