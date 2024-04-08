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"Нанесет ВСУ фатальный удар". В Китае восхитились новой российской бомбой - 08.04.2024, ПРАЙМ
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"Нанесет ВСУ фатальный удар". В Китае восхитились новой российской бомбой
"Нанесет ВСУ фатальный удар". В Китае восхитились новой российской бомбой - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Нанесет ВСУ фатальный удар". В Китае восхитились новой российской бомбой
В Российской Федерации стартовало массовое производство "супербомбы" ФАБ-3000, которая имеет низкую себестоимость и мощную убойную силу. В результате по ВСУ... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T08:06+0300
2024-04-08T08:06+0300
спецоперация на украине
сво
россия
боеприпасы
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. В Российской Федерации стартовало массовое производство "супербомбы" ФАБ-3000, которая имеет низкую себестоимость и мощную убойную силу. В результате по ВСУ будет нанесен фатальный удар, сообщает обозреватель Сун Бо в материале для CNR.Со ссылкой на Минобороны РФ в материале сообщается, что в России с февраля началось массовое производство боеприпасов ФАБ-3000, которые известны как "супербомбы". При этом отмечается, что вес ФАБ-3000 составляет около трех тонн, а при сбросе боеприпаса с высоты в 16 тысяч метров он может развить скорость до 1,2 тысячи километров в час.В материале приводятся комментарии военного обозревателя Шао Юнлина. По его словам, после того как Российская Федерация оснастила "супербомбу" устройством наведения, ее разрушительная существенно возросла, и сейчас она полностью оправдывает свое прозвище "супербомба"."ФАБ-3000 весит 3 тысячи килограмм, ее потенциальный радиус поражения достигает 46 метров, а область — 6 тысяч квадратных метров. Произведенные Россией модификации сделали из обычной авиационной бомбы без наведения планирующий управляемый снаряд с удивительной разрушительной силой. Помимо ФАБ-3000, в рамках конфликта на Украине Москва также применяла сравнительно слабые ФАБ-1500 и ФАБ-500", — рассказал Юнлин.Вместе с тем эксперт отметил такие преимущества "супербомбы", как низкая себестоимость и сила, сравнимую с ракетой."Ракеты обладают большой мощью, высокой точностью и дальним радиусом полета, но их стоимость высока, а производство сопряжено со сложностями. А вот авиабомб ФАБ-3000 в наличии много, всего и нужно, что оснастить их приборами наведения. Несколько десятков тысяч долларов — и можно добиться убойного эффекта, близкого к ракетному, а иногда даже более мощного. Получается выгодное соотношение цены и качества", - подчеркнул Юнлин.В то же время в материале утверждается, что ударные способности ФАБ-3000 могут ознаменовать "Судный день" для украинской пехоты.При этом Юнлин отметил: "Среди имеющихся сейчас у Украины систем ПВО пока нет средств, способных эффективно перехватывать „супербомбы“. Это означает, что наземные подразделения ВСУ полностью открыты ударам этих снарядов. Это фатальная угроза как для вооружений и оборудования украинцев, так и для их живой силы. Я думаю, использование "супербомб" действительно окажет довольно большое влияние на обстановку на украинском фронте".
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ПРАЙМ
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4.7
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сво, россия, боеприпасы, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, РОССИЯ, Боеприпасы, экспертное мнение
08:06 08.04.2024
 
"Нанесет ВСУ фатальный удар". В Китае восхитились новой российской бомбой

CNR: в России начался выпуск ФАБ-3000, которые нанесут фатальный удар по ВСУ

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. В Российской Федерации стартовало массовое производство "супербомбы" ФАБ-3000, которая имеет низкую себестоимость и мощную убойную силу. В результате по ВСУ будет нанесен фатальный удар, сообщает обозреватель Сун Бо в материале для CNR.
Со ссылкой на Минобороны РФ в материале сообщается, что в России с февраля началось массовое производство боеприпасов ФАБ-3000, которые известны как "супербомбы". При этом отмечается, что вес ФАБ-3000 составляет около трех тонн, а при сбросе боеприпаса с высоты в 16 тысяч метров он может развить скорость до 1,2 тысячи километров в час.
В материале приводятся комментарии военного обозревателя Шао Юнлина. По его словам, после того как Российская Федерация оснастила "супербомбу" устройством наведения, ее разрушительная существенно возросла, и сейчас она полностью оправдывает свое прозвище "супербомба".
"ФАБ-3000 весит 3 тысячи килограмм, ее потенциальный радиус поражения достигает 46 метров, а область — 6 тысяч квадратных метров. Произведенные Россией модификации сделали из обычной авиационной бомбы без наведения планирующий управляемый снаряд с удивительной разрушительной силой. Помимо ФАБ-3000, в рамках конфликта на Украине Москва также применяла сравнительно слабые ФАБ-1500 и ФАБ-500", — рассказал Юнлин.
Вместе с тем эксперт отметил такие преимущества "супербомбы", как низкая себестоимость и сила, сравнимую с ракетой.
"Ракеты обладают большой мощью, высокой точностью и дальним радиусом полета, но их стоимость высока, а производство сопряжено со сложностями. А вот авиабомб ФАБ-3000 в наличии много, всего и нужно, что оснастить их приборами наведения. Несколько десятков тысяч долларов — и можно добиться убойного эффекта, близкого к ракетному, а иногда даже более мощного. Получается выгодное соотношение цены и качества", - подчеркнул Юнлин.
В то же время в материале утверждается, что ударные способности ФАБ-3000 могут ознаменовать "Судный день" для украинской пехоты.
При этом Юнлин отметил: "Среди имеющихся сейчас у Украины систем ПВО пока нет средств, способных эффективно перехватывать „супербомбы“. Это означает, что наземные подразделения ВСУ полностью открыты ударам этих снарядов. Это фатальная угроза как для вооружений и оборудования украинцев, так и для их живой силы. Я думаю, использование "супербомб" действительно окажет довольно большое влияние на обстановку на украинском фронте".
 
Спецоперация на УкраинеСВОРОССИЯБоеприпасыэкспертное мнение
 
 
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