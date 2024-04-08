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Киев встал на путь ядерного террора, заявили в МИД

Киев встал на путь ядерного террора, заявили в МИД - 08.04.2024, ПРАЙМ

Киев встал на путь ядерного террора, заявили в МИД

Поддерживаемый США и западными сателлитами Киев своими ударами по Запорожской АЭС дает понять, что встал на путь ядерного террора, заявили в МИД РФ. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T17:38+0300

2024-04-08T17:38+0300

2024-04-08T17:38+0300

энергетика

запорожская аэс

рафаэль гросси

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Поддерживаемый США и западными сателлитами Киев своими ударами по Запорожской АЭС дает понять, что встал на путь ядерного террора, заявили в МИД РФ.Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах дронов в районе столовой и грузового порта."Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", — сказано в сообщении МИД.Отмечается, что вина за удары по ЗАЭС и их последствия ложится на власти стран, поставляющих Киеву оружие, деньги и разведданные, а также обучающих украинских солдат и обеспечивающих информационное сопровождение действий Киева."Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", — отметили в МИД.В ведомстве отметили, что Москва делает все для обеспечения безопасности станции в соответствии со своими законами и международно-правовыми обязательствами.В МИД также заявили, что ждут от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории ЗАЭС. В сообщении на сайте МИД отмечается, что Москва ранее дала согласие на пребывание представителей МАГАТЭ на станции с расчетом, что это либо прекратит украинские нападения на станцию, "либо хотя бы четко от имени МАГАТЭ они будут указывать на киевский режим как источник атак". "Ожидаем от гендиректора агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции", — сказано в сообщении. Также отмечается, что любой, кто способствует замалчиванию роли Владимира Зеленского и его окружения, командования ВСУ и спецслужб Украины в атаках на ЗАЭС, выступает как их пособник.

https://1prime.ru/20240408/zaes-847192856.html

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запорожская аэс, рафаэль гросси, украина