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ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи - 08.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи
ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи, он пройдет с 6 по 8 ноября в образовательном центре "Сириус", сообщает Банк... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:21+0300
2024-04-08T13:34+0300
finopolis
эльвира набиуллина
сочи
банк россии
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи, он пройдет с 6 по 8 ноября в образовательном центре "Сириус", сообщает Банк России.Finopolis ежегодно проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Последние два года мероприятие проводилось в "Крокус Экспо", а ранее традиционно проводилось в Сочи."Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи. Он пройдет с 6 по 8 ноября на территории Образовательного центра "Сириус", - говорится в сообщении ЦБ.Отмечается, что Finopolis традиционно станет площадкой для обсуждения тенденций и возможностей современных технологий в финансовом секторе. На форуме будет представлена широкая деловая программа с пленарными и секционными дискуссиями, а также выставочная зона с передовыми сервисами, инновационными технологическими решениями, мастер-классами и различными интерактивными мероприятиями от партнеров.Кроме того, лучшие команды региональных кейс-чемпионатов молодежной программы Finopolis.365 покажут экспертам финансового рынка свои проекты и поборются за звание суперфиналиста и денежный приз.
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finopolis, эльвира набиуллина, сочи
Finopolis, Эльвира Набиуллина, СОЧИ, Банк России
13:21 08.04.2024 (обновлено: 13:34 08.04.2024)
 
ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи

ЦБ: форум инновационных финансовых технологий Finopolis в 2024 году вернется в Сочи

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоселок Сириус в Сочи
Поселок Сириус в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи, он пройдет с 6 по 8 ноября в образовательном центре "Сириус", сообщает Банк России.
Finopolis ежегодно проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Последние два года мероприятие проводилось в "Крокус Экспо", а ранее традиционно проводилось в Сочи.
"Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи. Он пройдет с 6 по 8 ноября на территории Образовательного центра "Сириус", - говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что Finopolis традиционно станет площадкой для обсуждения тенденций и возможностей современных технологий в финансовом секторе. На форуме будет представлена широкая деловая программа с пленарными и секционными дискуссиями, а также выставочная зона с передовыми сервисами, инновационными технологическими решениями, мастер-классами и различными интерактивными мероприятиями от партнеров.
Кроме того, лучшие команды региональных кейс-чемпионатов молодежной программы Finopolis.365 покажут экспертам финансового рынка свои проекты и поборются за звание суперфиналиста и денежный приз.
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"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе
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Банк РоссииFinopolisЭльвира НабиуллинаСОЧИ
 
 
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