https://1prime.ru/20240408/tsb-847186085.html

ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи

ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи - 08.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ анонсировал форум Finopolis в Сочи

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи, он пройдет с 6 по 8 ноября в образовательном центре "Сириус", сообщает Банк... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T13:21+0300

2024-04-08T13:21+0300

2024-04-08T13:34+0300

finopolis

эльвира набиуллина

сочи

банк россии

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи, он пройдет с 6 по 8 ноября в образовательном центре "Сириус", сообщает Банк России.Finopolis ежегодно проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Последние два года мероприятие проводилось в "Крокус Экспо", а ранее традиционно проводилось в Сочи."Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году вернется в Сочи. Он пройдет с 6 по 8 ноября на территории Образовательного центра "Сириус", - говорится в сообщении ЦБ.Отмечается, что Finopolis традиционно станет площадкой для обсуждения тенденций и возможностей современных технологий в финансовом секторе. На форуме будет представлена широкая деловая программа с пленарными и секционными дискуссиями, а также выставочная зона с передовыми сервисами, инновационными технологическими решениями, мастер-классами и различными интерактивными мероприятиями от партнеров.Кроме того, лучшие команды региональных кейс-чемпионатов молодежной программы Finopolis.365 покажут экспертам финансового рынка свои проекты и поборются за звание суперфиналиста и денежный приз.

https://1prime.ru/20240325/forum-846673099.html

сочи

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finopolis, эльвира набиуллина, сочи