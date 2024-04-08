https://1prime.ru/20240408/turizm-847163890.html

"Авито" запускает новый раздел "Путешествия"

"Авито" запускает новый раздел "Путешествия" - 08.04.2024, ПРАЙМ

"Авито" запускает новый раздел "Путешествия"

Компания "Авито" запускает на своей платформе новый раздел - "Авито Путешествия": теперь там будет представлено бронирование квартир и домов для посуточного... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T06:12+0300

2024-04-08T06:12+0300

2024-04-08T06:13+0300

россия

авито

путешествие

бронирование отелей

https://cdnn.1prime.ru/img/75045/32/750453295_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60750da7e23e87b0f3af5f6eaeb9e26e.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Компания "Авито" запускает на своей платформе новый раздел - "Авито Путешествия": теперь там будет представлено бронирование квартир и домов для посуточного проживания, а с осени появится функция брони номеров в отелях по России, рассказали РИА Новости в компании. "Авито" запускает новое направление бизнеса - "Авито Путешествия" - и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей. "Авито" запускает отдельный раздел на платформе, где можно будет забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для посуточного проживания, но и номера в отелях… Сервис будет доступен для пользователей с 8 апреля... С осени 2024 года число доступных объектов размещения на "Авито Путешествия" значительно увеличится: к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России", - сообщили в компании. Там добавили, что сервис бронирования объединит опыт команды категории краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" с возможностями материнского бренда. На первом этапе команда "Авито Путешествия" перезапустит программу лояльности, в рамках которой пользователи смогут получать кешбэк бонусами - до 15% от стоимости брони (1 бонус = 1 рубль). Ими в течение 180 дней можно покрыть до 10% от суммы будущих бронирований либо потратить их на оплату доставки "Авито" или услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и так далее. Кроме этого, арендодатели получат расширенный инструментарий по управлению объектами. "Мы видим, как развивается внутренний туризм в стране, и растем вместе с ним. Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жилье на "Авито". На платформе можно безопасно забронировать онлайн около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Скоро предложение будет расширено за счет отелей, чтобы любой пользователь платформы точно нашел подходящий для себя вариант размещения. А благодаря новой программе лояльности, кешбэку и горящим предложениям от арендодателей путешествовать станет еще выгоднее", - заявил руководитель "Авито Путешествия" Артем Кромочкин.

https://1prime.ru/20240327/avito-846790001.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авито, путешествие, бронирование отелей