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Россиянам назвали 120 стран, куда не требуется виза - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали 120 стран, куда не требуется виза
Россиянам назвали 120 стран, куда не требуется виза - 08.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали 120 стран, куда не требуется виза
Россиянам не требуется заранее офрмлять визу для путешествия в 120 стран мира, следует из данных рейтинга Passport Index, подготовленный компанией... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:47+0300
2024-04-08T14:47+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россиянам не требуется заранее офрмлять визу для путешествия в 120 стран мира, следует из данных рейтинга Passport Index, подготовленный компанией Henley&amp;Partners.Согласно рейтингу, в число 120 стран включены государства, куда визе не требуется вообще, а также страны, где визу получить достаточно легко.Так, ни загранпаспорт, ни виза не нужны в поездке в Беларусь, Абхазию, Казахстан, Армению (только самолетом), Киргизию и Южную Осетию.В Азии безвизовый въезд для российских граждан доступен в Турции, Таиланде, Вьетнаме, на Мальдивах, Малайзии, Гонконге, Лаосе, Мьянме, Маврикии и на Филиппинах.В Европе без оформления визы можно въехать в Сербию и Черногорию, а на Ближнем Востоке в ОАЭ и Израиль. Отмечается, что в Африке россиянам доступны Тунис и ЮАР, Египет, Сейшелы, Танзания, Эфиопия. А в Америке - Аргентина, Бразилия, Куба, Венесуэла, Перу, Чили, Доминикана.Соседи России в рейтинге свободы передвижения - Турция и Грузия - также имеют похожие возможности для безвизовых поездок. Однако для некоторых других стран, таких как Китай, Индия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан, чаще необходима виза.Ранее издание Bloomberg сообщало, что Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для привлечения большего числа туристов в регион.
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россия, туризм, новости
РОССИЯ, Туризм, Новости
14:47 08.04.2024
 
Россиянам назвали 120 стран, куда не требуется виза

Passport Index: гражданам России не надо заранее оформлять визу в 120 стран

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россиянам не требуется заранее офрмлять визу для путешествия в 120 стран мира, следует из данных рейтинга Passport Index, подготовленный компанией Henley&Partners.
Согласно рейтингу, в число 120 стран включены государства, куда визе не требуется вообще, а также страны, где визу получить достаточно легко.
Так, ни загранпаспорт, ни виза не нужны в поездке в Беларусь, Абхазию, Казахстан, Армению (только самолетом), Киргизию и Южную Осетию.
В Азии безвизовый въезд для российских граждан доступен в Турции, Таиланде, Вьетнаме, на Мальдивах, Малайзии, Гонконге, Лаосе, Мьянме, Маврикии и на Филиппинах.
В Европе без оформления визы можно въехать в Сербию и Черногорию, а на Ближнем Востоке в ОАЭ и Израиль.
Отмечается, что в Африке россиянам доступны Тунис и ЮАР, Египет, Сейшелы, Танзания, Эфиопия. А в Америке - Аргентина, Бразилия, Куба, Венесуэла, Перу, Чили, Доминикана.
Соседи России в рейтинге свободы передвижения - Турция и Грузия - также имеют похожие возможности для безвизовых поездок. Однако для некоторых других стран, таких как Китай, Индия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан, чаще необходима виза.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для привлечения большего числа туристов в регион.
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