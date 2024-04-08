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Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине
Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине - 08.04.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине
Продолжение боевых действий на Украине можно считать единственным способом достижения мира в конфликте с Россиией. Такое мнение выразил президент Финляндии... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:13+0300
2024-04-08T09:14+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Продолжение боевых действий на Украине можно считать единственным способом достижения мира в конфликте с Россиией. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с американским телеканалом CNN."Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя", - сказал Стубб.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам финского лидера, в настоящий момент мирные переговоры невозможны. Тем не менее, украинский народ уже устал от затянувшегося конфликта.Ранее Стубб заявлял о намерении отправить Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 миллионов евро, в который войдет оборонная техника.Россия начала военную операцию на Украине с целью защиты населения от киевского режима. Президент России Владимир Путин отметил, что это была вынужденная мера, так как другие способы реагирования были невозможны. Россия уже 30 лет пытается договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но получает либо обман, либо давление и шантаж со стороны альянса, который продолжает расширяться и приближаться к российским границам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
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финляндия, украина, новости
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Новости
09:13 08.04.2024 (обновлено: 09:14 08.04.2024)
 
Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

Глава Финляндии Стубб счел бои на Украине единственным способом добиться мира

© yle.fi#Александр Стубб
#Александр Стубб
© yle.fi
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Продолжение боевых действий на Украине можно считать единственным способом достижения мира в конфликте с Россиией. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с американским телеканалом CNN.
"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя", - сказал Стубб.
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По словам финского лидера, в настоящий момент мирные переговоры невозможны. Тем не менее, украинский народ уже устал от затянувшегося конфликта.
Ранее Стубб заявлял о намерении отправить Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 миллионов евро, в который войдет оборонная техника.
Россия начала военную операцию на Украине с целью защиты населения от киевского режима. Президент России Владимир Путин отметил, что это была вынужденная мера, так как другие способы реагирования были невозможны. Россия уже 30 лет пытается договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но получает либо обман, либо давление и шантаж со стороны альянса, который продолжает расширяться и приближаться к российским границам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
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