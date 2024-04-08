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Минэнерго Украины исключило тотальный блэкаут в стране

Минэнерго Украины исключило тотальный блэкаут в стране - 08.04.2024, ПРАЙМ

Минэнерго Украины исключило тотальный блэкаут в стране

Тотального блэкаута на Украине не будет, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T10:53+0300

2024-04-08T10:53+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Тотального блэкаута на Украине не будет, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона."Безусловно, я думаю, что всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом (атомные электростанции – ред.) производит более 50% электроэнергии в государстве", - сказал Галущенко.Ранее глава "Укрэнерго" сообщил о крупнейшей атаке на энергосистему страны, которая повлекла повреждения тепловых и гидроэлектростанций. Пострадали несколько тепловых электростанций, включая Днепровскую ГЭС, их восстановление потребует многолетних усилий.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту. Удары были нанесены по объектам энергетики, обороны, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога объявляется ежедневно в украинских регионах, но пресс-секретарь президента России заявил, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

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