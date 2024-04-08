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На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций
На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций - 08.04.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций
Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили анонимно украинские чиновники газете Financial Times. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:03+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили анонимно украинские чиновники газете Financial Times."Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них <....> были почти полностью разрушены", — сказано в публикации.Отмечается, что нанесенный инфраструктурным объектам Украины ущерб хуже, чем зимой 2022-2023 годов. Тем не менеее, предыдущая зима была более сложной и привела к большим разрушениям. Подробности о масштабах повреждений на электростанциях не разглашаются.Некоторые станции были почти полностью разрушены. В Харьковской области также пострадали инфраструктурные объекты, отмечается в издании.Генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что их компания потеряла 80 процентов своих генерирующих мощностей, но планирует восстановить 50 процентов разрушенных теплоэлектростанций в течение трех-четырех месяцев.
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На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций
FT: несколько электростанций на Украине были почти полностью разрушены
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили
анонимно украинские чиновники газете Financial Times.
"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них <....> были почти полностью разрушены", — сказано в публикации.
Отмечается, что нанесенный инфраструктурным объектам Украины ущерб хуже, чем зимой 2022-2023 годов. Тем не менеее, предыдущая зима была более сложной и привела к большим разрушениям. Подробности о масштабах повреждений на электростанциях не разглашаются.
Некоторые станции были почти полностью разрушены. В Харьковской области также пострадали инфраструктурные объекты, отмечается в издании.
Генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что их компания потеряла 80 процентов своих генерирующих мощностей, но планирует восстановить 50 процентов разрушенных теплоэлектростанций в течение трех-четырех месяцев.
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