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На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций - 08.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций
На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций - 08.04.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций
Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили анонимно украинские чиновники газете Financial Times. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:03+0300
2024-04-08T13:29+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили анонимно украинские чиновники газете Financial Times."Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них &lt;....&gt; были почти полностью разрушены", — сказано в публикации.Отмечается, что нанесенный инфраструктурным объектам Украины ущерб хуже, чем зимой 2022-2023 годов. Тем не менеее, предыдущая зима была более сложной и привела к большим разрушениям. Подробности о масштабах повреждений на электростанциях не разглашаются.Некоторые станции были почти полностью разрушены. В Харьковской области также пострадали инфраструктурные объекты, отмечается в издании.Генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что их компания потеряла 80 процентов своих генерирующих мощностей, но планирует восстановить 50 процентов разрушенных теплоэлектростанций в течение трех-четырех месяцев.
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УКРАИНА, энергетика Украины, Новости, Энергетика, СВО
13:03 08.04.2024 (обновлено: 13:29 08.04.2024)
 
На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций

FT: несколько электростанций на Украине были почти полностью разрушены

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили анонимно украинские чиновники газете Financial Times.
"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них <....> были почти полностью разрушены", — сказано в публикации.
Отмечается, что нанесенный инфраструктурным объектам Украины ущерб хуже, чем зимой 2022-2023 годов. Тем не менеее, предыдущая зима была более сложной и привела к большим разрушениям. Подробности о масштабах повреждений на электростанциях не разглашаются.
Некоторые станции были почти полностью разрушены. В Харьковской области также пострадали инфраструктурные объекты, отмечается в издании.
Генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что их компания потеряла 80 процентов своих генерирующих мощностей, но планирует восстановить 50 процентов разрушенных теплоэлектростанций в течение трех-четырех месяцев.
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