https://1prime.ru/20240408/ukraine-847185400.html

На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций

На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций - 08.04.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций

Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили анонимно украинские чиновники газете Financial Times. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T13:03+0300

2024-04-08T13:03+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Несколько электроподстанций на Украине оказались практически полностью разрушены, сообщили анонимно украинские чиновники газете Financial Times."Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них <....> были почти полностью разрушены", — сказано в публикации.Отмечается, что нанесенный инфраструктурным объектам Украины ущерб хуже, чем зимой 2022-2023 годов. Тем не менеее, предыдущая зима была более сложной и привела к большим разрушениям. Подробности о масштабах повреждений на электростанциях не разглашаются.Некоторые станции были почти полностью разрушены. В Харьковской области также пострадали инфраструктурные объекты, отмечается в издании.Генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что их компания потеряла 80 процентов своих генерирующих мощностей, но планирует восстановить 50 процентов разрушенных теплоэлектростанций в течение трех-четырех месяцев.

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