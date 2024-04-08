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Стало известно, сколько США потратили на военные интервенции - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько США потратили на военные интервенции
Стало известно, сколько США потратили на военные интервенции - 08.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько США потратили на военные интервенции
Соединенные Штаты потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" международные военные интервенции в другие страны, которые обречены на провал. Об этом в... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:33+0300
2024-04-08T13:33+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" международные военные интервенции в другие страны, которые обречены на провал. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор."За последние 20 лет мы потеряли 14 триллионов долларов из-за глупых интервенций в другие страны. Что хорошего это принесло?" - написал Макгрегор.Он также добавил, что америкацы уже начинают уставать от "бессмысленных и глупых военных интервенций, которые обречены на провал".Ранее Макгрегор призывал США прекратить вторжения в другие страны, отметив, что они не должны пытаться переделывать других под себя.Российский МИД также напоминал, что Вашингтон неустанно использует силу в разных частях света, оправдывая это защитой американских граждан. Вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии и ведение войны против Ирака, необоснованное наличием оружия массового поражения, считаются примерами такой политики.
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сша, новости, финансы
Политика, США, Новости, ФИНАНСЫ
13:33 08.04.2024
 
Стало известно, сколько США потратили на военные интервенции

Экс-советник Пентагона: США потратили $14 трлн на обреченные на провал военные интервенции

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" международные военные интервенции в другие страны, которые обречены на провал. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
"За последние 20 лет мы потеряли 14 триллионов долларов из-за глупых интервенций в другие страны. Что хорошего это принесло?" - написал Макгрегор.
Он также добавил, что америкацы уже начинают уставать от "бессмысленных и глупых военных интервенций, которые обречены на провал".
Ранее Макгрегор призывал США прекратить вторжения в другие страны, отметив, что они не должны пытаться переделывать других под себя.
Российский МИД также напоминал, что Вашингтон неустанно использует силу в разных частях света, оправдывая это защитой американских граждан. Вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии и ведение войны против Ирака, необоснованное наличием оружия массового поражения, считаются примерами такой политики.
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