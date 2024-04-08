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ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами - 08.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами
ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами
Физлица купили на рынке РФ в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей против 103,2 миллиарда рублей в феврале, на доллары и евро пришлось 81%, следует из... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:02+0300
2024-04-08T16:02+0300
банк россии
иностранная валюта
россия
физлица
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Физлица купили на рынке РФ в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей против 103,2 миллиарда рублей в феврале, на доллары и евро пришлось 81%, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за март 2024 года. "Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 миллиарда рублей (в феврале 2024 года – 103,2 миллиарда рублей, в марте 2023 года – 148,3 миллиарда рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 87,9 миллиарда рублей, а через крупнейшие банки – на 67,6 миллиарда рублей. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок", - указывается в обзоре. "Дополнительное предложение на рынке в марте обеспечили продажи валюты Банком России, связанные с использованием средств ФНБ, в размере 145,8 миллиарда в рублевом эквиваленте", - говорится там же.
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иностранная валюта, россия, физлица
Банк России, иностранная валюта, РОССИЯ, физлица
16:02 08.04.2024
 
ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами

ЦБ: физлица купили на рынке России в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Физлица купили на рынке РФ в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей против 103,2 миллиарда рублей в феврале, на доллары и евро пришлось 81%, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за март 2024 года.
"Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 миллиарда рублей (в феврале 2024 года – 103,2 миллиарда рублей, в марте 2023 года – 148,3 миллиарда рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 87,9 миллиарда рублей, а через крупнейшие банки – на 67,6 миллиарда рублей. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок", - указывается в обзоре.
"Дополнительное предложение на рынке в марте обеспечили продажи валюты Банком России, связанные с использованием средств ФНБ, в размере 145,8 миллиарда в рублевом эквиваленте", - говорится там же.
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Банк Россиииностранная валютаРОССИЯфизлица
 
 
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