https://1prime.ru/20240408/valyuta-847193203.html

ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами

ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами - 08.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил увеличение объема покупки валюты физлицами

Физлица купили на рынке РФ в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей против 103,2 миллиарда рублей в феврале, на доллары и евро пришлось 81%, следует из... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:02+0300

2024-04-08T16:02+0300

2024-04-08T16:02+0300

банк россии

иностранная валюта

россия

физлица

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Физлица купили на рынке РФ в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей против 103,2 миллиарда рублей в феврале, на доллары и евро пришлось 81%, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за март 2024 года. "Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 миллиарда рублей (в феврале 2024 года – 103,2 миллиарда рублей, в марте 2023 года – 148,3 миллиарда рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 87,9 миллиарда рублей, а через крупнейшие банки – на 67,6 миллиарда рублей. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок", - указывается в обзоре. "Дополнительное предложение на рынке в марте обеспечили продажи валюты Банком России, связанные с использованием средств ФНБ, в размере 145,8 миллиарда в рублевом эквиваленте", - говорится там же.

https://1prime.ru/20240405/valyuta-847116406.html

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иностранная валюта, россия, физлица