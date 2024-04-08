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Чистые продажи валюты экспортерами в России в марте выросли на 16 процентов

Чистые продажи валюты экспортерами в России в марте выросли на 16 процентов - 08.04.2024, ПРАЙМ

Чистые продажи валюты экспортерами в России в марте выросли на 16 процентов

Чистые продажи валюты экспортерами РФ в марте выросли на 16% по сравнению с февралем, до 12,1 миллиарда долларов, ускорившись на последней неделе месяца,... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:06+0300

2024-04-08T16:06+0300

2024-04-08T16:16+0300

экономика

наличная валюта

экспортеры

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты экспортерами РФ в марте выросли на 16% по сравнению с февралем, до 12,1 миллиарда долларов, ускорившись на последней неделе месяца, среднедневные - повысились на 16%, до 605 миллионов, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ."Чистые продажи 29 крупнейших российских компаний-экспортеров в марте 2024 года оставались на уровне января–февраля большую часть месяца, показав рост на последней неделе. По итогам месяца они составили 12,1 миллиарда долларов, увеличившись на 16% относительно предыдущего месяца. Среднедневные чистые продажи также выросли, на 16%, и составили 605 миллионов", - говорится в обзоре.Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе составило 91%, снизившись на 3 процентных пункта относительно декабря прошлого года.Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) – основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. В марте объем их нетто-продаж валюты на Московской бирже практически не изменился по сравнению с предшествовавшим месяцем, составив 413,2 миллиарда рублей (в феврале – 422,5 миллиарда), также оценил ЦБ.В марте спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке составил 564,8 миллиарда рублей, практически не изменившись по сравнению с месяцем ранее (в феврале – 531 миллиард). А одной из крупнейших категорий нетто-покупателей валюты на бирже оставались кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. В марте объем их нетто-покупок снизился почти на треть, составив 244,6 миллиарда рублей (в феврале – 361,6 миллиарда).

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наличная валюта, экспортеры