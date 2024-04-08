Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240408/velikobritaniya-847187556.html
"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав
"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав
Великобритании необходимо смириться с со статусом державы среднего ранга, пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление бывших сотрудников МИД... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:58+0300
2024-04-08T14:32+0300
политика
великобритания
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_d5c2b3691ea46475983e221c0a39da83.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Великобритании необходимо смириться с со статусом державы среднего ранга, пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление бывших сотрудников МИД Великобритании."Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от "несколько элитарной и застрявшей в прошлом" идентичности министерства иностранных дел", — говорится в заявлении бывших дипломатов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБывшие дипломаты также призвали британское правительство выделять больше финансов на национальную оборону и поддержку международной деятельности, отмечается в публикации.Ранее британский и французский министры иностранных дел Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение украинских вооруженных сил в конфликте с Россией негативно повлияет на безопасность западных стран.
https://1prime.ru/20240304/845902261.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_234:0:2765:1898_1920x0_80_0_0_95d076b895a63e9f51236e5c3e1c2f47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, новости
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
13:58 08.04.2024 (обновлено: 14:32 08.04.2024)
 
"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав

The Guardian: в Британии призвали смириться со статусом державы среднего ранга

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Великобритании необходимо смириться с со статусом державы среднего ранга, пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление бывших сотрудников МИД Великобритании.
"Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от "несколько элитарной и застрявшей в прошлом" идентичности министерства иностранных дел", — говорится в заявлении бывших дипломатов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Бывшие дипломаты также призвали британское правительство выделять больше финансов на национальную оборону и поддержку международной деятельности, отмечается в публикации.
Ранее британский и французский министры иностранных дел Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение украинских вооруженных сил в конфликте с Россией негативно повлияет на безопасность западных стран.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом
4 марта, 22:23
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала