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"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав
"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав
Великобритании необходимо смириться с со статусом державы среднего ранга, пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление бывших сотрудников МИД... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:58+0300
2024-04-08T13:58+0300
2024-04-08T14:32+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Великобритании необходимо смириться с со статусом державы среднего ранга, пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление бывших сотрудников МИД Великобритании."Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от "несколько элитарной и застрявшей в прошлом" идентичности министерства иностранных дел", — говорится в заявлении бывших дипломатов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБывшие дипломаты также призвали британское правительство выделять больше финансов на национальную оборону и поддержку международной деятельности, отмечается в публикации.Ранее британский и французский министры иностранных дел Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение украинских вооруженных сил в конфликте с Россией негативно повлияет на безопасность западных стран.
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"Смиритесь". Британию разжаловали из списка держав
The Guardian: в Британии призвали смириться со статусом державы среднего ранга
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Великобритании необходимо смириться с со статусом державы среднего ранга, пишет
издание The Guardian со ссылкой на заявление бывших сотрудников МИД Великобритании.
"Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от "несколько элитарной и застрявшей в прошлом" идентичности министерства иностранных дел", — говорится в заявлении бывших дипломатов.
Бывшие дипломаты также призвали британское правительство выделять больше финансов на национальную оборону и поддержку международной деятельности, отмечается в публикации.
Ранее британский и французский министры иностранных дел Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение украинских вооруженных сил в конфликте с Россией негативно повлияет на безопасность западных стран.
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