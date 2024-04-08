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Испания отменит "золотые визы" за покупку недвижимости

Испания отменит "золотые визы" за покупку недвижимости - 08.04.2024, ПРАЙМ

Испания отменит "золотые визы" за покупку недвижимости

Испанские власти намерены отменить положение, которое позволяет иностранным лицам получать резиденцию в королевстве за многотысячные инвестиции в жилье, так... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:12+0300

2024-04-08T16:12+0300

2024-04-08T16:12+0300

экономика

испания

золотые визы

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МАДРИД, 8 апр - ПРАЙМ. Испанские власти намерены отменить положение, которое позволяет иностранным лицам получать резиденцию в королевстве за многотысячные инвестиции в жилье, так называемую "золотую визу", заявил на пресс-конференции в понедельник премьер-министр страны Педро Санчес. "Я хочу объявить, что завтра (во вторник - ред.) Совет министров изучит доклад, представленный министром жилищного строительства и городской повестки дня, чтобы изменить закон, одобренный PP (правой Национальной партией - ред.) в 2013 году, который позволяет получить резидентскую визу, если вы инвестируете в жилье в нашей стране", — сказал он. По его словам, 94 из каждых 100 виз, полученных по указанной юридической процедуре, связаны с инвестициями в недвижимость, в основном в таких городах, как Барселона, Мадрид, Малага, Аликанте, Валенсия и Пальма-де-Майорка. Премьер отметил, что "это города, которые сталкиваются с высоким напряжением на рынке жилья, где практически невозможно найти достойное жилье для тех, кто живет и работает в них и каждый день платит налоги". В период с 2013 по 2022 год число выданных "золотых виз" составило почти 11,5 тысячи. Из них около 10,8 тысячи (93,9%) касались только покупки жилья или другой недвижимости, сообщает газета El Pais. "Золотые визы" (также известны как инвестиционные) позволяют получить вид на жительство в стране за определенные инвестиции или бизнес-деятельность. В Испании программа "золотых виз" была запущена в 2013 году как мера стимулирования иностранных инвестиций и ускорения экономического роста. В марте 2022 года Мадрид временно приостановил выдачу этих виз гражданам РФ.

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испания, золотые визы