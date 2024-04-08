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В Оренбурге ожидают основной приход воды в течение трех суток

В Оренбурге ожидают основной приход воды в течение трех суток - 08.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбурге ожидают основной приход воды в течение трех суток

Пика паводка в Оренбурге еще не было, основной объем воды ожидается в течение трех суток. Об этом сообщил эфире телеканала "Россия-24" мэр Сергей Салмин. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:20+0300

2024-04-08T11:20+0300

2024-04-08T11:28+0300

происшествия

оренбург

наводнение

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пика паводка в Оренбурге еще не было, основной объем воды ожидается в течение трех суток. Об этом сообщил эфире телеканала "Россия-24" мэр Сергей Салмин. "Вода прибывает, и мы ждем основные приходы в течение трех суток. Поэтому надеяться на то, что паводок и его пик прошел, к сожалению, не приходится", — сказал он.Кроме того, губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о начале эвакуации жителей оренбургского города Новотроицк."С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по её отсыпке. Дамба, по словам новотройчан, была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье", — написал он в своем Telegram-канале.Паслер отметил, что городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения. По его словам, уровень воды на отметке 8,5 метров. "Спецтехника и службы на месте. Ситуация под контролем", — добавил он.

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оренбург

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оренбург, наводнение