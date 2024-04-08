https://1prime.ru/20240408/voditeli-847188007.html

Депутаты призвали не штрафовать водителей только с электронными правами

Депутаты призвали не штрафовать водителей только с электронными правами - 08.04.2024, ПРАЙМ

Депутаты призвали не штрафовать водителей только с электронными правами

Фракция "Новые люди" направила на отзыв правительства РФ законопроект, запрещающий штрафовать водителей, которые забыли права дома, но имеют при себе документы... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T14:13+0300

2024-04-08T14:13+0300

2024-04-08T14:35+0300

водительские права

штрафы гибдд

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" направила на отзыв правительства РФ законопроект, запрещающий штрафовать водителей, которые забыли права дома, но имеют при себе документы в электронном виде на "Госуслуги Авто", а также запрещающий эвакуировать машину, если регистрационные документы предъявлены в электронном виде. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 12.3. и 27.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается исключить административную ответственность для граждан за отсутствие действующих регистрационных документов на транспортное средство при управлении транспортным средством, если соответствующие документы присутствуют в электронном виде на "Госуслуги авто", а также ввести запрет на задержание транспортного средства, если у водителя есть регистрационные документы в электронном виде", — сказано в пояснительной записке к законопроекту. ПО мнению автора инициативы, вице-спикера ГД от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова, цифровизация должна облегчать жизнь людям, большинство людей имеет смартфо с приложением "Госуслуги". В нем еще в 2022 году появилась электронная версия водительского удостоверения и цифровая копия СТС, что позволит сотруднику ГИБДД легко проверить на месте все документы. "Исключение делается для автомобилей с иностранными номерами, которые находятся в России временно. В этом случае потребуются права и страховой полис. Это же касается удалённых территорий, где у сотрудника ГИБДД объективно нет доступа в интернет. Перед такой поездкой водителю следует убедиться, что он взял права с собой", — заявил автор законопроекта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

водительские права, штрафы гибдд