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Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва - Петербург

Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва - Петербург - 08.04.2024, ПРАЙМ

Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва - Петербург

Правительство России выделит не менее 300 милиардов рублей из Фонда национального благосостояния на строительство высокоскоростной магистрали Москва-... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:54+0300

2024-04-08T09:54+0300

2024-04-08T10:07+0300

владимир путин

поручение

всм москва — санкт-петербург

фнб

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство России выделит не менее 300 милиардов рублей из Фонда национального благосостояния на строительство высокоскоростной магистрали Москва- Санкт-Петербург. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля."Выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1 процента годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет", - сказано в тексте.Отмечается, что ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение должно быть исполнено до 1 июля.Глава государства также поручил правительству до 15 апреля при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации ВСМ. Ответственным за выполнение также назначили Мишустина.Помимо этого, россйиские власти должны совместно с "ВЭБ.РФ" до 1 июля обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для магистрали. также до 1 июля правительство и Банк России рассмотрят распространение режима стимулирующего банковского регулирования на ВСМ, следует из поручения Путина.

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владимир путин, поручение, всм москва — санкт-петербург, фнб