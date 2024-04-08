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Глава ЦБ назвала условие для обсуждения стимулирующего кредитования ВСМ
Глава ЦБ назвала условие для обсуждения стимулирующего кредитования ВСМ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ назвала условие для обсуждения стимулирующего кредитования ВСМ
Банк России готов обсуждать распространение стимулирующего кредитования на высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), однако в этот механизм необходимо... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:24+0300
2024-04-08T14:24+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России готов обсуждать распространение стимулирующего кредитования на высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), однако в этот механизм необходимо включать не конкретные проекты, а их классы, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ рассмотреть распространение режима стимулирующего банковского регулирования на отношения, связанные с проектом ВСМ Москва-Петербург. Такое регулирование Банк России ввел в прошлом году для кредитования приоритетных для структурной трансформации экономики проектов. По оценке ЦБ, потенциал кредитования - 10 триллионов рублей. Правительство, в свою очередь, утвердило критерии таких проектов (таксономия проектов структурной адаптации экономики). "Мы понимаем, что сейчас в таксономию не все попало, вы упомянули высокоскоростные магистрали, мы вместе с коллегами смотрим конкретные проекты, что можно сделать по настройке нашего регулирования для того, чтобы правильно оценить риски; речь идет именно о том, чтобы правильно оценить риски, не о том, что мы на какие-то риски закрываем глаза, иначе это приведет к снижению устойчивости банковской системы", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос одного из участников заседания о возможности пересмотреть регулирование банков в случае их участия в финансировании конкретных проектов, в том числе включения ВСМ в таксономию. "Мы обсуждали, что нам нужно по концессиям посмотреть, что делать, эти механизмы используются, мы готовы обсудить. Надо классы таких проектов выделять, чтобы это не под конкретный проект было регулирование, а классы проектов, которые почему-то не попали в таксономии, либо их включать туда, либо класс проектов с особыми характеристиками. Мы готовы посмотреть, что там можно отрегулировать", - сказала Набиуллина.
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всм
Глава ЦБ назвала условие для обсуждения стимулирующего кредитования ВСМ
Набиуллина: ЦБ готов обсуждать стимулирующее кредитование для ВСМ как для класса проектов
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России готов обсуждать распространение стимулирующего кредитования на высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), однако в этот механизм необходимо включать не конкретные проекты, а их классы, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ рассмотреть распространение режима стимулирующего банковского регулирования на отношения, связанные с проектом ВСМ Москва-Петербург. Такое регулирование Банк России ввел в прошлом году для кредитования приоритетных для структурной трансформации экономики проектов. По оценке ЦБ, потенциал кредитования - 10 триллионов рублей. Правительство, в свою очередь, утвердило критерии таких проектов (таксономия проектов структурной адаптации экономики).
"Мы понимаем, что сейчас в таксономию не все попало, вы упомянули высокоскоростные магистрали, мы вместе с коллегами смотрим конкретные проекты, что можно сделать по настройке нашего регулирования для того, чтобы правильно оценить риски; речь идет именно о том, чтобы правильно оценить риски, не о том, что мы на какие-то риски закрываем глаза, иначе это приведет к снижению устойчивости банковской системы", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос одного из участников заседания о возможности пересмотреть регулирование банков в случае их участия в финансировании конкретных проектов, в том числе включения ВСМ в таксономию.
"Мы обсуждали, что нам нужно по концессиям посмотреть, что делать, эти механизмы используются, мы готовы обсудить. Надо классы таких проектов выделять, чтобы это не под конкретный проект было регулирование, а классы проектов, которые почему-то не попали в таксономии, либо их включать туда, либо класс проектов с особыми характеристиками. Мы готовы посмотреть, что там можно отрегулировать", - сказала Набиуллина.
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