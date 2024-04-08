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Пострадавшие от паводка в Оренбургской области получат компенсации

Пострадавшие от паводка в Оренбургской области получат компенсации - 08.04.2024, ПРАЙМ

Пострадавшие от паводка в Оренбургской области получат компенсации

Разовую выплату из-за паводка получат все жители Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T17:24+0300

2024-04-08T17:24+0300

2024-04-08T17:43+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Разовую выплату из-за паводка получат все жители Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер.По словам Паслера, на данный момент выплаты получили 649-659 человек, в течение недели выплаты направят 16 тысячам граждан."На сегодняшнюю минуту, сегодняшний день выплату по области, не только по Орску, получили по-моему 649 или 659 граждан, на это неделе мы планируем выплатить 16 тысячам. Эта работа продолжится и дальше", - заявил губернатор Оренбургской области.Кроме того, жители Оренбужья получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке, отметил Паслер. Согласно данным регионального правительства, общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 миллиарда рублей.Ранее мэр Оренбурга сообщил, что пика паводка в Оренбурге еще не было, основной объем воды ожидается в течение трех суток. Нормализация обстановки в Оренбуржье по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

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