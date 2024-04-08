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FT: в ЕС столкнулись с дефицитом компонента для производства боеприпасов
FT: в ЕС столкнулись с дефицитом компонента для производства боеприпасов - 08.04.2024, ПРАЙМ
FT: в ЕС столкнулись с дефицитом компонента для производства боеприпасов
Европейская оборонная промышленность столкнулась с острой нехваткой нитроцеллюлозы, необходимой для производства боеприпасов, сообщает издание Financial Times... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:50+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская оборонная промышленность столкнулась с острой нехваткой нитроцеллюлозы, необходимой для производства боеприпасов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на анонимного менеджера из оборонной сферы."Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", - приводит издание слова собеседника.В газете отметили, что нитроцеллюлоза широко применяется, в частности, для производства взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива."Мы все осознали необходимость борьбы с нехваткой некоторых компонентов, особенно пороха", - заявил в марте президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с основными сторонниками Украины.Ранее генеральный директоро оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на данный момент Европа получает более 70 процентов хлопковой целлюлозы из Китая, которая используется для производства нитроцеллюлозы. Тем не менее, Китай может прекратить поставки, сославшись на геополитические причины, заключил он.Британская компания BAE Systems, поставляющая боеприпасы для вооруженных сил Великобритании, заявила, что, несмотря на достаточные запасы сырья для производства боеприпасов, она "знает о потенциальных опасениях, связанных с доступностью нитроцеллюлозы в будущем", и активно взаимодействует со своими партнерами для обеспечения будущих поставок, говорится в издании.По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина производства хлопкового волокна, продаваемого по всему миру. Крупнейшими импортерами этого материала являются Германия, Швеция и Бельгия.
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ес, оборонные компании, новости
Вооружения, ЕС, оборонные компании, Новости
FT: в ЕС столкнулись с дефицитом компонента для производства боеприпасов
FT: "оборонке" Европы не хватает необходимой для производства боеприпасов нитроцеллюлозы
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Европейская оборонная промышленность столкнулась с острой нехваткой нитроцеллюлозы, необходимой для производства боеприпасов, сообщает
издание Financial Times со ссылкой на анонимного менеджера из оборонной сферы.
"Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", - приводит издание слова собеседника.
В газете отметили, что нитроцеллюлоза широко применяется, в частности, для производства взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива.
"Мы все осознали необходимость борьбы с нехваткой некоторых компонентов, особенно пороха", - заявил в марте президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с основными сторонниками Украины.
Ранее генеральный директоро оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на данный момент Европа получает более 70 процентов хлопковой целлюлозы из Китая, которая используется для производства нитроцеллюлозы. Тем не менее, Китай может прекратить поставки, сославшись на геополитические причины, заключил он.
Британская компания BAE Systems, поставляющая боеприпасы для вооруженных сил Великобритании, заявила, что, несмотря на достаточные запасы сырья для производства боеприпасов, она "знает о потенциальных опасениях, связанных с доступностью нитроцеллюлозы в будущем", и активно взаимодействует со своими партнерами для обеспечения будущих поставок, говорится в издании.
По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина производства хлопкового волокна, продаваемого по всему миру. Крупнейшими импортерами этого материала являются Германия, Швеция и Бельгия.
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