https://1prime.ru/20240408/yadernye-847191792.html

РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов

РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов - 08.04.2024, ПРАЙМ

РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов

Москва не собирается совершать атаки на ядерные объекты на территории Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" представитель России при международных... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T15:33+0300

2024-04-08T15:33+0300

2024-04-08T15:41+0300

энергетика

украина

аэс

михаил ульянов

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/83592/52/835925235_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_534282fccc3e61b4647cebc0e31b2b21.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Москва не собирается совершать атаки на ядерные объекты на территории Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что решения о строительстве на Украине новых энергоблоков, если такие возможности реально имеются на сегодняшний день, являются делом Киева. "Мы в это дело не вмешиваемся. Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия", — заявил Ульянов в ответ на вопрос об отношении к возможной постройке Украиной новых энергоблоков своих АЭС.При этом он назвал "серьезной эскалацией" ситуации и угрозой ядерной безопасности атаку дронов ВСУ на Запорожскую АЭС, произошедшую 7 апреля. Отмечается, что Беспилотник атаковал купол шестого энергоблока станции.Ульянов добавил, что МАГАТЭ не готово отказываться от миссии на ЗАЭС, она отвечает интересам дела.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Киев продолжает целенаправленно обстреливать станцию и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240407/zaes-847162495.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, аэс, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс