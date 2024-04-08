https://1prime.ru/20240408/yadernye-847191792.html
РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов
РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов - 08.04.2024, ПРАЙМ
РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов
Москва не собирается совершать атаки на ядерные объекты на территории Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" представитель России при международных... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:33+0300
2024-04-08T15:33+0300
2024-04-08T15:41+0300
энергетика
украина
аэс
михаил ульянов
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/52/835925235_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_534282fccc3e61b4647cebc0e31b2b21.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Москва не собирается совершать атаки на ядерные объекты на территории Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что решения о строительстве на Украине новых энергоблоков, если такие возможности реально имеются на сегодняшний день, являются делом Киева. "Мы в это дело не вмешиваемся. Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия", — заявил Ульянов в ответ на вопрос об отношении к возможной постройке Украиной новых энергоблоков своих АЭС.При этом он назвал "серьезной эскалацией" ситуации и угрозой ядерной безопасности атаку дронов ВСУ на Запорожскую АЭС, произошедшую 7 апреля. Отмечается, что Беспилотник атаковал купол шестого энергоблока станции.Ульянов добавил, что МАГАТЭ не готово отказываться от миссии на ЗАЭС, она отвечает интересам дела.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Киев продолжает целенаправленно обстреливать станцию и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://1prime.ru/20240407/zaes-847162495.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/52/835925235_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_eaa1a18b3381199eab6f8619a462d216.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, аэс, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс
Энергетика, УКРАИНА, АЭС, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов
Ульянов: Россия не собирается атаковать ядерные объекты на территории Украины
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Москва не собирается совершать атаки на ядерные объекты на территории Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что решения о строительстве на Украине новых энергоблоков, если такие возможности реально имеются на сегодняшний день, являются делом Киева.
"Мы в это дело не вмешиваемся. Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия", — заявил Ульянов в ответ на вопрос об отношении к возможной постройке Украиной новых энергоблоков своих АЭС.
При этом он назвал "серьезной эскалацией" ситуации и угрозой ядерной безопасности атаку дронов ВСУ на Запорожскую АЭС, произошедшую 7 апреля. Отмечается, что Беспилотник атаковал купол шестого энергоблока станции.
МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС
Ульянов добавил, что МАГАТЭ не готово отказываться от миссии на ЗАЭС, она отвечает интересам дела.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Киев продолжает целенаправленно обстреливать станцию и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.