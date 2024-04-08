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Эксперт сообщил, когда вновь заработает Запорожская АЭС

Эксперт сообщил, когда вновь заработает Запорожская АЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт сообщил, когда вновь заработает Запорожская АЭС

Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, заявил РИА... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T06:30+0300

2024-04-08T06:30+0300

2024-04-08T07:04+0300

энергетика

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экспертное мнение

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, заявил РИА Новости главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика-Инфо" Борис Марцинкевич. В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. "Станция в режиме останова блоков может работать столько, сколько необходимо. Что касается подачи электроэнергии, надо отдать должное министерству энергетики. Еще в 2022 году линии подачи электроэнергии пришли из Крыма, в том числе и в этот район. Это очень выручает, потому что с генерацией в наших новых – старых областях - сложности, как известно. Так что эта подстраховка была вовремя сделана, справились", - сказал Марцинкевич. Работа станции в режиме останова энергоблоков – верное решение в сложившейся ситуации, так как украинские войска применяли практику разрушительных ударов по линиям электропередачи и устройствам выдачи мощности, сказал эксперт. В таком режиме реактор вынужден резко менять режим работы, что плохо сказывается на его ресурсе. От генерации электроэнергии решили временно отказаться, отметил он. Вернуться к работе блоков в режиме генерации будет возможно только при невозможности диверсий со стороны Киева. "Один вариант – линия боевого соприкосновения должна находиться на расстоянии, которое делает невозможным все диверсии и прочее, что устраивает киевский режим", - сказал Марцинкевич. На данный момент Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии "Днепровская" 750 киловольт, а также по резервной линии 330 кВ "Феросплавная – 1", сообщается на сайте ЗАЭС. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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россия, генерация, экспертное мнение