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Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ
Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:31+0300
2024-04-08T13:05+0300
происшествия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В воскресенье, 8 апреля, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений БПЛА не причинил. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", — сказал он журналистам. По словам Пескова, Киев продолжает свою террористическую активность.
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дмитрий песков, украина
Происшествия, Дмитрий Песков, УКРАИНА
12:31 08.04.2024 (обновлено: 13:05 08.04.2024)
 
Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Песков назвал недавнюю атаку ВСУ на ЗАЭС опасной провокацией с негативными последствиями

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В воскресенье, 8 апреля, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений БПЛА не причинил. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, Киев продолжает свою террористическую активность.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС
Вчера, 23:16
 
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