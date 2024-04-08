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Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ

Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T12:31+0300

2024-04-08T12:31+0300

2024-04-08T13:05+0300

происшествия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В воскресенье, 8 апреля, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений БПЛА не причинил. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", — сказал он журналистам. По словам Пескова, Киев продолжает свою террористическую активность.

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украина

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дмитрий песков, украина