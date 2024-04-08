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Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ
Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:31+0300
2024-04-08T12:31+0300
2024-04-08T13:05+0300
происшествия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В воскресенье, 8 апреля, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений БПЛА не причинил. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", — сказал он журналистам. По словам Пескова, Киев продолжает свою террористическую активность.
https://1prime.ru/20240407/zaes-847162495.html
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дмитрий песков, украина
Происшествия, Дмитрий Песков, УКРАИНА
Песков назвал очень опасной провокацией атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Песков назвал недавнюю атаку ВСУ на ЗАЭС опасной провокацией с негативными последствиями
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавний обстрел ВСУ Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В воскресенье, 8 апреля, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений БПЛА не причинил. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, Киев продолжает свою террористическую активность.
МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС