Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240408/zaes-847192856.html
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС
Украина должна признать вину за атаки на Запорожскую атомную электростанцию, написал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты", кандидат на... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:59+0300
2024-04-08T15:59+0300
энергетика
запорожская аэс
украина
франция
флориан филиппо
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_404203062b97e3427c2cebdf4a4caea2.jpg
ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Украина должна признать вину за атаки на Запорожскую атомную электростанцию, написал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.7 апреля на ЗАЭС сообщили об атаке БПЛА на купол шестого энергоблока, в районе столовой и грузового порта. Критичес5кие повреждения станции не фиксировались."Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию", - отметил Филиппо.Он также напомнил, что ЗАЭС уже два года находится под контролем России, а нападения на нее осуществлялись со стороны Украины. На этом фоне политик вновь призвал к организации мирных переговоров и прекращению поддержки Киева.
https://1prime.ru/20240407/zaes-847162495.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_265cc4b1fd5cd65e8adfcd9cd31b8e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская аэс, украина, франция, флориан филиппо
Энергетика, Запорожская АЭС, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо
15:59 08.04.2024
 
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС

Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо осудил Киев за нападение на ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Украина должна признать вину за атаки на Запорожскую атомную электростанцию, написал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
7 апреля на ЗАЭС сообщили об атаке БПЛА на купол шестого энергоблока, в районе столовой и грузового порта. Критичес5кие повреждения станции не фиксировались.
"Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию", - отметил Филиппо.
Он также напомнил, что ЗАЭС уже два года находится под контролем России, а нападения на нее осуществлялись со стороны Украины. На этом фоне политик вновь призвал к организации мирных переговоров и прекращению поддержки Киева.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС
Вчера, 23:16
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСУКРАИНАФРАНЦИЯФлориан Филиппо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала