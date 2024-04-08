https://1prime.ru/20240408/zaes-847192856.html
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС - 08.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС
Украина должна признать вину за атаки на Запорожскую атомную электростанцию, написал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты", кандидат на... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:59+0300
2024-04-08T15:59+0300
2024-04-08T15:59+0300
энергетика
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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Украина должна признать вину за атаки на Запорожскую атомную электростанцию, написал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.7 апреля на ЗАЭС сообщили об атаке БПЛА на купол шестого энергоблока, в районе столовой и грузового порта. Критичес5кие повреждения станции не фиксировались."Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию", - отметил Филиппо.Он также напомнил, что ЗАЭС уже два года находится под контролем России, а нападения на нее осуществлялись со стороны Украины. На этом фоне политик вновь призвал к организации мирных переговоров и прекращению поддержки Киева.
https://1prime.ru/20240407/zaes-847162495.html
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Энергетика, Запорожская АЭС, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС
Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо осудил Киев за нападение на ЗАЭС
ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Украина должна признать вину за атаки на Запорожскую атомную электростанцию, написал в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
7 апреля на ЗАЭС сообщили об атаке БПЛА на купол шестого энергоблока, в районе столовой и грузового порта. Критичес5кие повреждения станции не фиксировались.
"Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию", - отметил Филиппо.
Он также напомнил, что ЗАЭС уже два года находится под контролем России, а нападения на нее осуществлялись со стороны Украины. На этом фоне политик вновь призвал к организации мирных переговоров и прекращению поддержки Киева.
МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС