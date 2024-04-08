https://1prime.ru/20240408/zaes-847202201.html

Захарова назвала безопасность ЗАЭС настоящей формулой мира

Захарова назвала безопасность ЗАЭС настоящей формулой мира - 08.04.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала безопасность ЗАЭС настоящей формулой мира

Международное сообщение должно требовать от Киева прекращение атак на Запорожскую АЭС, так как именно это является формулой мира, сообщила официальный... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T20:08+0300

2024-04-08T20:08+0300

2024-04-08T20:11+0300

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Международное сообщение должно требовать от Киева прекращение атак на Запорожскую АЭС, так как именно это является формулой мира, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это тот самый момент, когда мировое сообщество должно начать обсуждать по-настоящему важные вещи. Не какую-то мнимую формулу Зеленского, абсолютную тряхомундию, которую придумали для того, чтобы отвлечь внимание от главного... Это и безопасность, и экологическая повестка, это и та самая настоящая, а не мнимая формула мира. Потому что если что-то случится, то ни до каких формул мира дело не дойдет", — отметила Захарова в эфире "России 24".Она добавила, что это должно волновать не только Москву.Захарова уточнила, что Россия регулярно будет направлять данные другим странам о том, как Украина обстреливает ЗАЭС, а также организовывать специальные заседания.Запорожская атомная станция, расположенная на берегу Каховского водохранилища на Днепре, - крупнейшая в Европе и третья по размеру в мире. Стенки и купол реакторных зданий толщиной более метра и выдерживают падение летательных аппаратов, но их устойчивость не рассчитывалась на полноценное огневое воздействие. С начала специальной военной операции ее контролируют российские военные. С октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

https://1prime.ru/20240408/avariya-847200270.html

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