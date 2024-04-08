https://1prime.ru/20240408/zelenskiy-847183555.html

Звездное время вышло. Зеленскому предсказали закономерную развязку

Звездное время вышло. Зеленскому предсказали закономерную развязку - 08.04.2024, ПРАЙМ

Звездное время вышло. Зеленскому предсказали закономерную развязку

Народная слава президента-комика Владимира Зеленского потускнела, бывшие сторонники ушли в оппозицию, а союзники все больше отказываются от материальной помощи, | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T12:41+0300

2024-04-08T12:41+0300

2024-04-08T12:53+0300

политика

украина

владимир зеленский

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Народная слава президента-комика Владимира Зеленского потускнела, бывшие сторонники ушли в оппозицию, а союзники все больше отказываются от материальной помощи, предлагая взамен моральную. Близится закономерная развязка, прогнозирует в статье для интернет-журнала Slate обозреватель Лео Пьер."Зеленский становится все более спорной фигурой как на Украине, так и в международном сообществе, где его отношение к западным правительствам вызывает раздражение. В июле 2023 года британцы и американцы выразили бывшему актеру свое недовольство", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор отмечает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп "не рассматривает Зеленского как партнера и не считает Украину приоритетным направлением", и в целом республиканцы "соответствуют позиции своего фаворита". Помимо этого, пишет он, единство в Евросоюзе также трещит по швам на фоне желания Венгрии поддерживать отношения с Россией.Также автор упоминает, что у Киева ухудшаются отношения с Варшавой: польские фермеры считают, что цены на украинскую пшеницу подрывают их деятельность и угрожают экономике Польши, что "привело к вспышкам протестов на украинско-польской границе, где поляки высыпали пшеницу из украинских грузовиков прямо на дорогу".Говоря о внутренней украинской политике, он отмечает, что недавно уволенный с поста главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный "остается очень популярной фигурой на Украине" и, получив пост посла в Великобритании, играющей ключевую роль в поддержке Киева, "продолжит играть важную роль в конфликте, но уже по дипломатическим каналам".Еще одной внутренней угрозой положению Зеленского Пьер называет экс-президента Украины Петра Порошенко, ныне оппозиционного депутат Рады. Порошенко, по словам автора статьи, "дошел до того, что направил письмо еврокомиссару, ответственному за политику соседства ЕС", в котором "осудил злоупотребления военным положением, объявленным на Украине с конца февраля 2022 года, в целях "зачистки от оппозиции"."Хотя украинский народ пока еще поддерживает своего президента, Зеленскому расслабляться не приходится. Помимо трудностей, с которыми он столкнулся на международной арене, он вполне может стать жертвой крупного политического протеста на Украине", - резюмирует Пьер.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240406/zelenskiy-847145933.html

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украина, владимир зеленский, экспертное мнение