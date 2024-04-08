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В США высказались о шансах Киева вернуть территории
В США высказались о шансах Киева вернуть территории - 08.04.2024, ПРАЙМ
В США высказались о шансах Киева вернуть территории
Киев, скорее всего, не сможет вернуть утраченные земли, считает экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:51+0300
2024-04-08T14:51+0300
2024-04-08T15:00+0300
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев, скорее всего, не сможет вернуть утраченные земли, считает экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес.Завалес предлагает конгрессменам уточнить, что Белый дом имеет в виду под победой в конфликте и можно ли ее достичь в военном плане."Вопрос заключается в том, является ли эта цель (возвращение Украиной территорий) в какой-либо мере реалистичной. Поскольку ответ, скорее всего, отрицательный, продолжать разбрасываться жизнями в качестве показного жеста аморально, а также бессмысленно", — отмечает бывший чиновник. По словам Завалеса, поставки оружия позволяют Украине проследовать нереалистичные цели и оттягивают мирные переговоры. Экс-чиновник полагает, что конгрессу стоит рассмотреть отдельный проект о гуманитарной помощи Киеву.Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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украина, территории, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Территории, США
В США высказались о шансах Киева вернуть территории
Экс-чиновник Госдепа США: цель Киева вернуть утраченные земли, скорее всего, нереалистична
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев, скорее всего, не сможет вернуть утраченные земли, считает экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес.
Завалес предлагает конгрессменам уточнить, что Белый дом имеет в виду под победой в конфликте и можно ли ее достичь в военном плане.
"Вопрос заключается в том, является ли эта цель (возвращение Украиной территорий) в какой-либо мере реалистичной. Поскольку ответ, скорее всего, отрицательный, продолжать разбрасываться жизнями в качестве показного жеста аморально, а также бессмысленно", — отмечает бывший чиновник.
По словам Завалеса, поставки оружия позволяют Украине проследовать нереалистичные цели и оттягивают мирные переговоры.
Экс-чиновник полагает, что конгрессу стоит рассмотреть отдельный проект о гуманитарной помощи Киеву.
Стало известно, сколько США потратили на военные интервенции
Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.