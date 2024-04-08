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Поставки российского зерна в европейскую страну взлетели в первом квартале

Поставки российского зерна в европейскую страну взлетели в первом квартале - 08.04.2024, ПРАЙМ

Поставки российского зерна в европейскую страну взлетели в первом квартале

Экспорт российского зерна в Латвию в январе-марте вырос на 39,8 процента, до 158,3 тысячи тонн, сообщает LSM, сославшись на данные Службы государственных... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T17:18+0300

2024-04-08T17:18+0300

2024-04-08T17:18+0300

россия

латвия

зерно

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт российского зерна в Латвию в январе-марте вырос на 39,8 процента, до 158,3 тысячи тонн, сообщает LSM, сославшись на данные Службы государственных доходов республики (Valsts ieņēmumu dienests, VID)."В первом квартале этого года из России в латвию было импортировано 158 325 тонн зерна, что на 39,8% больше, чем в первом квартале 2023 года (113 234 тонны)", - сказано в сообщении.По данным VID, импорт российской кукурузы в латвию вырос на 26,5 процента, ржи - на 70,6 процента.Однако доходы от российских экспортеров от поставок снизились до 27 миллионов евро, добавляет служба.

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россия, латвия, зерно