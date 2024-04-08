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Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов

Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов - 08.04.2024, ПРАЙМ

Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов

Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T17:53+0300

2024-04-08T17:53+0300

2024-04-08T17:53+0300

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застройщики

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в сообщении ведомства. В нем указывается, что треть жалоб признана обоснованной - по некоторым служба выдавала предписания. "Большинство жалоб связано с бездействием или отказом при выдаче разрешения на строительство, вводе объекта в эксплуатацию и предоставлении прав на земельный участок", - отмечается в сообщении. Механизм административного обжалования в сфере строительства работает в ФАС с 2016 года.

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