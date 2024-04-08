https://1prime.ru/20240408/zhaloby-847199104.html
Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов
Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов - 08.04.2024, ПРАЙМ
Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов
Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:53+0300
2024-04-08T17:53+0300
2024-04-08T17:53+0300
экономика
фас рф
застройщики
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c7b92513d78a2c0d5b43e9417758f70b.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в сообщении ведомства. В нем указывается, что треть жалоб признана обоснованной - по некоторым служба выдавала предписания. "Большинство жалоб связано с бездействием или отказом при выдаче разрешения на строительство, вводе объекта в эксплуатацию и предоставлении прав на земельный участок", - отмечается в сообщении. Механизм административного обжалования в сфере строительства работает в ФАС с 2016 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa3b12b06f45a9d900441df795592917.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фас рф, застройщики
Экономика, ФАС РФ, застройщики
Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов
ФАС: количество жалоб застройщиков в 2023 году выросло на восемь процентов
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в сообщении ведомства.
В нем указывается, что треть жалоб признана обоснованной - по некоторым служба выдавала предписания.
"Большинство жалоб связано с бездействием или отказом при выдаче разрешения на строительство, вводе объекта в эксплуатацию и предоставлении прав на земельный участок", - отмечается в сообщении.
Механизм административного обжалования в сфере строительства работает в ФАС с 2016 года.