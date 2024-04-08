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Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов
Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов - 08.04.2024, ПРАЙМ
Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов
Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:53+0300
2024-04-08T17:53+0300
экономика
фас рф
застройщики
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в сообщении ведомства. В нем указывается, что треть жалоб признана обоснованной - по некоторым служба выдавала предписания. "Большинство жалоб связано с бездействием или отказом при выдаче разрешения на строительство, вводе объекта в эксплуатацию и предоставлении прав на земельный участок", - отмечается в сообщении. Механизм административного обжалования в сфере строительства работает в ФАС с 2016 года.
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фас рф, застройщики
Экономика, ФАС РФ, застройщики
17:53 08.04.2024
 
Число жалоб застройщиков в ФАС выросло на восемь процентов

ФАС: количество жалоб застройщиков в 2023 году выросло на восемь процентов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число поступивших в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоб со стороны застройщиков в 2023 году выросло на 8% в сравнении в предыдущим годом, говорится в сообщении ведомства.
В нем указывается, что треть жалоб признана обоснованной - по некоторым служба выдавала предписания.
"Большинство жалоб связано с бездействием или отказом при выдаче разрешения на строительство, вводе объекта в эксплуатацию и предоставлении прав на земельный участок", - отмечается в сообщении.
Механизм административного обжалования в сфере строительства работает в ФАС с 2016 года.
 
ЭкономикаФАС РФзастройщики
 
 
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