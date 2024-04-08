Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240408/zhile-847170664.html
Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье
Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье - 08.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье
Правительство России подготовит предложения по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки, следует из опубликованного на сайте Кремля поручения... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:15+0300
2024-04-08T10:15+0300
вторичный рынок жилья
ипотека
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/69/842946977_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_e3c0fcd9477b1f84bb7b0d74d802acbc.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство России подготовит предложения по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки, следует из опубликованного на сайте Кремля поручения президента Владимира Путина."Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме", - сказано в документе.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 30 июля. Ответственным назначен председатель правительства Михуил Мишустин.В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью РБК, что программу массовой льготной ипотеки свернут в июле следующего года. При этом, подчеркнула она, адресная ипотека сохранится.
https://1prime.ru/20240405/ipoteka-847123661.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/69/842946977_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_531ce1142e08fa78932d43ebd18e1647.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вторичный рынок жилья, ипотека, владимир путин
вторичный рынок жилья, ипотека, Владимир Путин
10:15 08.04.2024
 
Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье

Путин поручил подать предложения по включению в семейную ипотеку вторичного жилья

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство России подготовит предложения по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки, следует из опубликованного на сайте Кремля поручения президента Владимира Путина.
"Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме", - сказано в документе.
Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 30 июля. Ответственным назначен председатель правительства Михуил Мишустин.
В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью РБК, что программу массовой льготной ипотеки свернут в июле следующего года. При этом, подчеркнула она, адресная ипотека сохранится.
Международная промышленная выставка Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки
5 апреля, 17:50
 
вторичный рынок жильяипотекаВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала