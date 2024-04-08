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Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье

Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье - 08.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил включить в семейную ипотеку вторичное жилье

Правительство России подготовит предложения по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки, следует из опубликованного на сайте Кремля поручения... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T10:15+0300

2024-04-08T10:15+0300

2024-04-08T10:15+0300

вторичный рынок жилья

ипотека

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство России подготовит предложения по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки, следует из опубликованного на сайте Кремля поручения президента Владимира Путина."Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме", - сказано в документе.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 30 июля. Ответственным назначен председатель правительства Михуил Мишустин.В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью РБК, что программу массовой льготной ипотеки свернут в июле следующего года. При этом, подчеркнула она, адресная ипотека сохранится.

https://1prime.ru/20240405/ipoteka-847123661.html

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вторичный рынок жилья, ипотека, владимир путин