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В Оренбуржье отреагируют на начисление оплаты за ЖКХ в подтопленных районах - 08.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбуржье отреагируют на начисление оплаты за ЖКХ в подтопленных районах
В Оренбуржье отреагируют на начисление оплаты за ЖКХ в подтопленных районах - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбуржье отреагируют на начисление оплаты за ЖКХ в подтопленных районах
Оплата за ЖКХ на подвергшихся подтоплению территориях Оренбургской области начисляться не будет, при наличии фактов начисления надзорные органы отреагируют... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:43+0300
2024-04-08T17:43+0300
происшествия
оренбургская область
жкх
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УФА, 8 апр - ПРАЙМ. Оплата за ЖКХ на подвергшихся подтоплению территориях Оренбургской области начисляться не будет, при наличии фактов начисления надзорные органы отреагируют соответствующим образом, заявил губернатор области Денис Паслер. Ранее областные власти заявляли, что пострадавшим от паводка не будут начислять оплату за ЖКХ. "Мы вчера приняли решение, что оплаты за ЖКХ начисляться не будут. Если будет хоть какой-то факт, соответствующие надзорные структуры – полиция, прокуратура, следственные органы — безусловно примут все ресурсы в силу закона для того, чтобы выполнить решения штаба КЧС", — заявил глава региона. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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оренбургская область
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оренбургская область, жкх
Происшествия, Оренбургская область, ЖКХ
17:43 08.04.2024
 
В Оренбуржье отреагируют на начисление оплаты за ЖКХ в подтопленных районах

Паслер: контролеры отреагируют на начисления за ЖКХ в подтопленных районах Оренбуржья

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости
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УФА, 8 апр - ПРАЙМ. Оплата за ЖКХ на подвергшихся подтоплению территориях Оренбургской области начисляться не будет, при наличии фактов начисления надзорные органы отреагируют соответствующим образом, заявил губернатор области Денис Паслер.
Ранее областные власти заявляли, что пострадавшим от паводка не будут начислять оплату за ЖКХ.
"Мы вчера приняли решение, что оплаты за ЖКХ начисляться не будут. Если будет хоть какой-то факт, соответствующие надзорные структуры – полиция, прокуратура, следственные органы — безусловно примут все ресурсы в силу закона для того, чтобы выполнить решения штаба КЧС", — заявил глава региона.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Пострадавшие от паводка в Оренбургской области получат компенсации
17:24
 
ПроисшествияОренбургская областьЖКХ
 
 
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