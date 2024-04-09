https://1prime.ru/20240409/aeroprty-847207659.html

Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ

Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ

Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ

Росавиация дала авиакомпаниям и операторам аэропортов рекомендацию осуществлять приоритетное обслуживание пассажиров-участников специальной военной операции на... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T08:37+0300

2024-04-09T08:37+0300

2024-04-09T08:37+0300

спецоперация на украине

авиакомпании

авиаперевозки

участники сво

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/07/832700707_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_76d75fea2c3f5234cd3d99da6369d171.jpg

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Росавиация дала авиакомпаниям и операторам аэропортов рекомендацию осуществлять приоритетное обслуживание пассажиров-участников специальной военной операции на Украине, сообщил РБК со ссылкой на телеграмму федерального агентства. Подлинность телеграммы подтвердили два источника в авиакомпаниях.Она подписана руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. В ней содержится рекомендация: "предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВедомство также попросило исключить случаи некорректного общения работников авиаотрасли с военными, грамотно и достоверно давать им информацию по возникающим вопросам и содействовать на всех этапах перевозки.Кроме того, авиаперевозчикам предложено принимать "неотложные решения" для помощи в перебронировании билетов на ближайшие рейсы при опоздании военнослужащих на вылет по уважительным причинам. В процессе регистрации участников СВО с ограничениями мобильности рекомендовано размещать на наиболее комфортных местах с соблюдением требований безопасности авиаперевозок.

https://1prime.ru/20240406/trudovoy-kodeks-847139255.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиакомпании, авиаперевозки, участники сво