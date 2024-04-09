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Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ
Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ
Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ
Росавиация дала авиакомпаниям и операторам аэропортов рекомендацию осуществлять приоритетное обслуживание пассажиров-участников специальной военной операции на... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:37+0300
2024-04-09T08:37+0300
спецоперация на украине
авиакомпании
авиаперевозки
участники сво
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Росавиация дала авиакомпаниям и операторам аэропортов рекомендацию осуществлять приоритетное обслуживание пассажиров-участников специальной военной операции на Украине, сообщил РБК со ссылкой на телеграмму федерального агентства. Подлинность телеграммы подтвердили два источника в авиакомпаниях.Она подписана руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. В ней содержится рекомендация: "предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВедомство также попросило исключить случаи некорректного общения работников авиаотрасли с военными, грамотно и достоверно давать им информацию по возникающим вопросам и содействовать на всех этапах перевозки.Кроме того, авиаперевозчикам предложено принимать "неотложные решения" для помощи в перебронировании билетов на ближайшие рейсы при опоздании военнослужащих на вылет по уважительным причинам. В процессе регистрации участников СВО с ограничениями мобильности рекомендовано размещать на наиболее комфортных местах с соблюдением требований безопасности авиаперевозок.
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авиакомпании, авиаперевозки, участники сво
Спецоперация на Украине, авиакомпании, авиаперевозки, участники СВО
08:37 09.04.2024
 
Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО, пишут СМИ

РБК: Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Росавиация дала авиакомпаниям и операторам аэропортов рекомендацию осуществлять приоритетное обслуживание пассажиров-участников специальной военной операции на Украине, сообщил РБК со ссылкой на телеграмму федерального агентства. Подлинность телеграммы подтвердили два источника в авиакомпаниях.
Она подписана руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. В ней содержится рекомендация: "предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах".
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Ведомство также попросило исключить случаи некорректного общения работников авиаотрасли с военными, грамотно и достоверно давать им информацию по возникающим вопросам и содействовать на всех этапах перевозки.
Кроме того, авиаперевозчикам предложено принимать "неотложные решения" для помощи в перебронировании билетов на ближайшие рейсы при опоздании военнослужащих на вылет по уважительным причинам. В процессе регистрации участников СВО с ограничениями мобильности рекомендовано размещать на наиболее комфортных местах с соблюдением требований безопасности авиаперевозок.
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Спецоперация на Украинеавиакомпанииавиаперевозкиучастники СВО
 
 
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