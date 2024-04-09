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Эксперт назвал особенность российско-африканских отношений - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал особенность российско-африканских отношений
Эксперт назвал особенность российско-африканских отношений - 09.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал особенность российско-африканских отношений
У России и Африки сложились особые отношения, так как Россия никогда не колонизировала Африку, заявил глава Центра арабских исследований Нигерии Мухаммад... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:12+0300
2024-04-09T14:12+0300
политика
африка
россия
международные отношения
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. У России и Африки сложились особые отношения, так как Россия никогда не колонизировала Африку, заявил глава Центра арабских исследований Нигерии Мухаммад Аль-Хадр во время телемоста в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" по случаю окончания месяца Рамадан. "Отношения России с Африкой – это отношения, которые являются особыми, хотя бы потому, что Россия никогда не колонизировала Африку, в отличие от западных держав. И отношения между Россией с африканскими государствами – это отношения исторические", – сказал он в ходе телемоста. Глава Центра арабских исследований Нигерии отметил, что хотя культурное сотрудничество еще не так велико, как в Африке хотели бы, оно особенно важно сейчас, когда мир переходит от однополярного к многополярному миру. "Культурные форумы, духовные форумы, которые имеют исламский или религиозный характер, мы проводим, и Россия участвует в них, представители российской культуры приезжают к нам, и представители ислама российского также приезжают к нам… Форумы могут быть посвящены каким-то другим проблемам, но исламская тематика должна в них занимать, безусловно, важное место", – сказал Аль-Хадр. Очень важно, отметил он, что в таких встречах участвует много молодежи. "Москва приглашает наших молодых людей, и это очень важно для них для приобретения опыта – для африканских стран, расположенных к югу от Сахары", – заключил он. Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз. В этом году религиозный праздник отмечается в среду 10 апреля. В связи с этим в ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России.
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африка, россия, международные отношения
Политика, АФРИКА, РОССИЯ, международные отношения
14:12 09.04.2024
 
Эксперт назвал особенность российско-африканских отношений

Аль-Хадр: отношения РФ и Африки особые, так как первая никогда не колонизировала вторую

африканская деревня
африканская деревня
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. У России и Африки сложились особые отношения, так как Россия никогда не колонизировала Африку, заявил глава Центра арабских исследований Нигерии Мухаммад Аль-Хадр во время телемоста в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" по случаю окончания месяца Рамадан.
"Отношения России с Африкой – это отношения, которые являются особыми, хотя бы потому, что Россия никогда не колонизировала Африку, в отличие от западных держав. И отношения между Россией с африканскими государствами – это отношения исторические", – сказал он в ходе телемоста.
Глава Центра арабских исследований Нигерии отметил, что хотя культурное сотрудничество еще не так велико, как в Африке хотели бы, оно особенно важно сейчас, когда мир переходит от однополярного к многополярному миру.
"Культурные форумы, духовные форумы, которые имеют исламский или религиозный характер, мы проводим, и Россия участвует в них, представители российской культуры приезжают к нам, и представители ислама российского также приезжают к нам… Форумы могут быть посвящены каким-то другим проблемам, но исламская тематика должна в них занимать, безусловно, важное место", – сказал Аль-Хадр.
Очень важно, отметил он, что в таких встречах участвует много молодежи. "Москва приглашает наших молодых людей, и это очень важно для них для приобретения опыта – для африканских стран, расположенных к югу от Сахары", – заключил он.
Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз. В этом году религиозный праздник отмечается в среду 10 апреля. В связи с этим в ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России.
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5 апреля, 15:32
 
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