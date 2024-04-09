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В Турции приступили к завершению постройки первого энергоблока АЭС "Аккую"
В Турции приступили к завершению постройки первого энергоблока АЭС "Аккую" - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Турции приступили к завершению постройки первого энергоблока АЭС "Аккую"
Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом". | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:58+0300
2024-04-09T10:58+0300
2024-04-09T11:00+0300
энергетика
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом"."9 апреля 2024 года... на блоке № 1 строящейся в Турции АЭС "Аккую" начался новый ключевой этап — пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.Пусконаладочные работы — заключительная стадия строительства энергоблока АЭС. Они включают комплекс операций по настройке, контролю и испытаниям для обеспечения надежной и безопасной работы станции. Еще одна важная задача пусконаладки — достижение проектных параметров перед вводом в эксплуатацию различных систем и оборудования.Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год.
https://1prime.ru/20240329/rosatom-846842355.html
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турция, аэс "аккую"
Энергетика, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую"
В Турции приступили к завершению постройки первого энергоблока АЭС "Аккую"
"Росатом": постройка первого блока АЭС "Аккую" в Турции вышла на завершающий этап
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом".
"9 апреля 2024 года... на блоке № 1 строящейся в Турции АЭС "Аккую" начался новый ключевой этап — пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.
Пусконаладочные работы — заключительная стадия строительства энергоблока АЭС. Они включают комплекс операций по настройке, контролю и испытаниям для обеспечения надежной и безопасной работы станции. Еще одна важная задача пусконаладки — достижение проектных параметров перед вводом в эксплуатацию различных систем и оборудования.
Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год.
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