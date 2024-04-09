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Глава МИД Британии заявил о прогрессе по передаче Киеву активов России

Глава МИД Британии заявил о прогрессе по передаче Киеву активов России - 09.04.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Британии заявил о прогрессе по передаче Киеву активов России

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отметил прогресс в процессе передачи киевскому режиму замороженных российских активов. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T19:52+0300

2024-04-09T19:52+0300

2024-04-09T19:53+0300

политика

замороженные российские активы

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отметил прогресс в процессе передачи киевскому режиму замороженных российских активов."Мы знаем, что им (украинцам - ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7", - заявил министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

https://1prime.ru/20240403/aktiva-847023052.html

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замороженные российские активы