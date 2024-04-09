Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240409/aktivy-847244317.html
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК - 09.04.2024, ПРАЙМ
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК
ЕС не разблокирует российские активы до "выплаты репараций Украине", отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T23:23+0300
2024-04-09T23:24+0300
политика
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. ЕС не разблокирует российские активы до "выплаты репараций Украине", отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций."На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне большой семерки, что активы останутся замороженными до выплаты репараций. Такие дискуссии продолжаются", - цитирует вице-президента ЕС пресс-служба комиссии. По словам Домбровскиса, желательно договориться об изъятии российских активов как можно быстрее, так как Киев нуждается в их помощи "сейчас".После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
https://1prime.ru/20240403/aktiva-847023052.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы
Политика, замороженные российские активы
23:23 09.04.2024 (обновлено: 23:24 09.04.2024)
 
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК

Вице-президент ЕК заявил, что ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. ЕС не разблокирует российские активы до "выплаты репараций Украине", отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций.
"На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне большой семерки, что активы останутся замороженными до выплаты репараций. Такие дискуссии продолжаются", - цитирует вице-президента ЕС пресс-служба комиссии.
По словам Домбровскиса, желательно договориться об изъятии российских активов как можно быстрее, так как Киев нуждается в их помощи "сейчас".
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ
3 апреля, 09:17
 
Политиказамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала