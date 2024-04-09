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ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК - 09.04.2024, ПРАЙМ
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК
ЕС не разблокирует российские активы до "выплаты репараций Украине", отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T23:23+0300
2024-04-09T23:23+0300
2024-04-09T23:24+0300
политика
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. ЕС не разблокирует российские активы до "выплаты репараций Украине", отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций."На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне большой семерки, что активы останутся замороженными до выплаты репараций. Такие дискуссии продолжаются", - цитирует вице-президента ЕС пресс-служба комиссии. По словам Домбровскиса, желательно договориться об изъятии российских активов как можно быстрее, так как Киев нуждается в их помощи "сейчас".После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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замороженные российские активы
Политика, замороженные российские активы
ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву", заявили в ЕК
Вице-президент ЕК заявил, что ЕС не разморозит активы России "до выплаты репараций Киеву"
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. ЕС не разблокирует российские активы до "выплаты репараций Украине", отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций.
"На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне большой семерки, что активы останутся замороженными до выплаты репараций. Такие дискуссии продолжаются", - цитирует вице-президента ЕС пресс-служба комиссии.
По словам Домбровскиса, желательно договориться об изъятии российских активов как можно быстрее, так как Киев нуждается в их помощи "сейчас".
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ