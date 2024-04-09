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ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка - 09.04.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:02+0300
2024-04-09T10:02+0300
2024-04-09T10:02+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы лояльности, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения Закона о рекламе", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности банка, которая распространялась в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, отмечается в сообщении. "Кроме того, в ролике указывалась информация о том, что продукт АО "Альфа-банк" - это "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски", - добавили в ФАС. По мнению службы, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит ролик АО "Альфа-банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
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фас рф, альфа-банк, реклама
Экономика, ФАС РФ, Альфа-банк, реклама
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка по факту нарушения закона о рекламе
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы лояльности, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения Закона о рекламе", - сказано в сообщении.
Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности банка, которая распространялась в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, отмечается в сообщении.
"Кроме того, в ролике указывалась информация о том, что продукт АО "Альфа-банк" - это "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски", - добавили в ФАС.
По мнению службы, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит ролик АО "Альфа-банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве.
Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
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