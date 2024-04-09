https://1prime.ru/20240409/alfabank-847237514.html

Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank

Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank - 09.04.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank

Альфа-банк, добивавшийся в арбитражном суде Москвы взыскания более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллиардов рублей по текущему курсу) убытков... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T17:15+0300

2024-04-09T17:15+0300

2024-04-09T17:16+0300

экономика

альфа-банк

barclays

citibank

https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_7252cae1865bf13cfeac2a7cc4cedd52.jpg

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Альфа-банк, добивавшийся в арбитражном суде Москвы взыскания более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллиардов рублей по текущему курсу) убытков солидарно с лондонских Barclays Bank и Citibank, а также российского Ситибанка, отказался от требований к Barclays Bank. Как следует из опубликованного определения суда, суд в этом отношении прекратил производство по делу. Причины отказа истца от требований к одному из ответчиков не сообщаются. В материалах суда не приведены пока и более подробные основания исковых требований. Иск поступил в суд в феврале, предварительное заседание во вторник было отложено. Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире. Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

https://1prime.ru/20240409/tpomosch-847232174.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

альфа-банк, barclays, citibank