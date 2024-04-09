https://1prime.ru/20240409/alfabank-847237514.html
Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank
Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank - 09.04.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank
Альфа-банк, добивавшийся в арбитражном суде Москвы взыскания более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллиардов рублей по текущему курсу) убытков... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:15+0300
2024-04-09T17:15+0300
2024-04-09T17:16+0300
экономика
альфа-банк
barclays
citibank
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_7252cae1865bf13cfeac2a7cc4cedd52.jpg
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Альфа-банк, добивавшийся в арбитражном суде Москвы взыскания более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллиардов рублей по текущему курсу) убытков солидарно с лондонских Barclays Bank и Citibank, а также российского Ситибанка, отказался от требований к Barclays Bank. Как следует из опубликованного определения суда, суд в этом отношении прекратил производство по делу. Причины отказа истца от требований к одному из ответчиков не сообщаются. В материалах суда не приведены пока и более подробные основания исковых требований. Иск поступил в суд в феврале, предварительное заседание во вторник было отложено. Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире. Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
https://1prime.ru/20240409/tpomosch-847232174.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_7d032aeaf0d40a8f560b34792d6e945e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, barclays, citibank
Экономика, Альфа-банк, Barclays, Citibank
Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank
Альфа-банк отказался от требований к Barclays Bank, оставив их только к Citibank
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Альфа-банк, добивавшийся в арбитражном суде Москвы взыскания более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллиардов рублей по текущему курсу) убытков солидарно с лондонских Barclays Bank и Citibank, а также российского Ситибанка, отказался от требований к Barclays Bank.
Как следует из опубликованного определения суда, суд в этом отношении прекратил производство по делу. Причины отказа истца от требований к одному из ответчиков не сообщаются. В материалах суда не приведены пока и более подробные основания исковых требований.
Иск поступил в суд в феврале, предварительное заседание во вторник было отложено.
Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.
Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store