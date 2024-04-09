Тенденция к росту: у рынка появилась надежда - 09.04.2024, ПРАЙМ
Тенденция к росту: у рынка появилась надежда
Неделя на рынке акций началась позитивно: индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 3417,38 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1162,30 п. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:03+0300
2024-04-09T09:03+0300
2024-04-09T09:03+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Неделя на рынке акций началась позитивно: индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 3417,38 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1162,30 п.Рост индексов акций в марте может быть связан с активизацией покупок акций институциональными инвесторами. По данным Банка России, в марте крупнейшими продавцами акций стали розничные инвесторы, которые впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам и за март продали акций на 37,0 млрд руб., тем временем НФО купили акций на 18,6 млрд руб. Если такая тенденция продолжится в ближайшие месяцы, то можно будет надеяться на дальнейший рост на рынке за счет существенного притока средств от крупных организаций.Рубль ослаб к основным валютам в пределах 0,13-0,44%. В марте рубль получил поддержку от увеличения продаж валюты экспортерами (на 16% до $12,1 млрд). В апреле фактор повышенных продаж валюты в целях уплаты налогов снизится, что может давить на курс рубля в ближайшее время. Тем не менее, цены на нефть марки Brent остаются выше $ 90 за баррель, что должно оказывать поддержку рублю.В I квартале 2024 года продолжился рост перевозок контейнеров ДФЭ, который увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Лидерами по объему стали химикаты, лесные грузы, химические удобрения. Мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении акций ДВМП, которые выигрывают от роста на рынке контейнерных перевозок.Аэрофлот запустил новый сервис авиадоставки совместно со СДЭК: адресат получит посылку уже на следующий день после отправки. Рейтинговое агентство Эксперт РА повысило кредитный рейтинг Аэрофлота до максимального уровня за кредитную историю компании, сразу на две ступени до уровня ruAА со стабильным прогнозом. Тем не менее, мы полагаем позитив в акциях уже учтен и для дальнейшего роста их котировок необходимы новые существенные драйверы.Сегодня Ozon раскрывает финансовые результаты по МСФО за 2023 год, на фоне чего нельзя исключать фиксации прибыли инвесторами. Сбербанк опубликует результаты по РСБУ за март 2024 года. По данным экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам марта объем выдачи розничных кредитов вернулся к росту, прибавив 26,1% к значениям февраля, и составил 1,302 трлн руб. Если Сбербанку удалось повторить общерыночную динамику — это может стать неплохим краткосрочным драйвером для роста котировок акций.
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Неделя на рынке акций началась позитивно: индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 3417,38 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1162,30 п.
Рост индексов акций в марте может быть связан с активизацией покупок акций институциональными инвесторами. По данным Банка России, в марте крупнейшими продавцами акций стали розничные инвесторы, которые впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам и за март продали акций на 37,0 млрд руб., тем временем НФО купили акций на 18,6 млрд руб. Если такая тенденция продолжится в ближайшие месяцы, то можно будет надеяться на дальнейший рост на рынке за счет существенного притока средств от крупных организаций.
Рубль ослаб к основным валютам в пределах 0,13-0,44%. В марте рубль получил поддержку от увеличения продаж валюты экспортерами (на 16% до $12,1 млрд). В апреле фактор повышенных продаж валюты в целях уплаты налогов снизится, что может давить на курс рубля в ближайшее время. Тем не менее, цены на нефть марки Brent остаются выше $ 90 за баррель, что должно оказывать поддержку рублю.
В I квартале 2024 года продолжился рост перевозок контейнеров ДФЭ, который увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Лидерами по объему стали химикаты, лесные грузы, химические удобрения. Мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении акций ДВМП, которые выигрывают от роста на рынке контейнерных перевозок.
Аэрофлот запустил новый сервис авиадоставки совместно со СДЭК: адресат получит посылку уже на следующий день после отправки. Рейтинговое агентство Эксперт РА повысило кредитный рейтинг Аэрофлота до максимального уровня за кредитную историю компании, сразу на две ступени до уровня ruAА со стабильным прогнозом. Тем не менее, мы полагаем позитив в акциях уже учтен и для дальнейшего роста их котировок необходимы новые существенные драйверы.
Сегодня Ozon раскрывает финансовые результаты по МСФО за 2023 год, на фоне чего нельзя исключать фиксации прибыли инвесторами. Сбербанк опубликует результаты по РСБУ за март 2024 года. По данным экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам марта объем выдачи розничных кредитов вернулся к росту, прибавив 26,1% к значениям февраля, и составил 1,302 трлн руб. Если Сбербанку удалось повторить общерыночную динамику — это может стать неплохим краткосрочным драйвером для роста котировок акций.
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