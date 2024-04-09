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Ралли акций продолжается. Будет ли остановка? - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Ралли акций продолжается. Будет ли остановка?
Ралли акций продолжается. Будет ли остановка? - 09.04.2024, ПРАЙМ
Ралли акций продолжается. Будет ли остановка?
Индекс Мосбиржи вновь переписал двухлетние максимумы. На закрытии понедельника было 3420 п., прирост за сессию 0,7%. С начала года уже почти +11%. Перегретость... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:52+0300
2024-04-09T09:52+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
курсы валют
?1712645549
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал двухлетние максимумы. На закрытии понедельника было 3420 п., прирост за сессию 0,7%. С начала года уже почти +11%. Перегретость рынка пока игнорируется, техническая коррекция не начинается, но вероятность локального спуска на поддержки чуть ниже 3400 п. все еще есть.Важно, что если даже рынок и откатит, то это будет временно и ограниченно. В перспективе ближайшего месяца ожидаются новые максимумы под 3500 п., а до конца года и 3650 п. Тем самым просадки технически целесообразнее выкупать. Позитивно смотрим на бумаги банков.Сильнее рынка вчера были акции РуссНефти и ЭН+ по +11%, но есть перекупленность и возможна быстрая коррекция после ралли. А слабее вновь Polymetal c -1%, и там перспективы курса вообще туманны на фоне отсутствия дивидендов в российском контуре.Рубль немного просел, доллар был выше 92,7. Но по меркам волатильности это некритично, и вряд ли боковик последних месяцев завершится. Девальвации рубля не ожидается на фоне действующих валютных барьеров — жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров.
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192
40
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5
4.7
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40
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мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи, курсы валют
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи, Курсы валют
09:52 09.04.2024
 

Ралли акций продолжается. Будет ли остановка?

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал двухлетние максимумы. На закрытии понедельника было 3420 п., прирост за сессию 0,7%. С начала года уже почти +11%. Перегретость рынка пока игнорируется, техническая коррекция не начинается, но вероятность локального спуска на поддержки чуть ниже 3400 п. все еще есть.
Важно, что если даже рынок и откатит, то это будет временно и ограниченно. В перспективе ближайшего месяца ожидаются новые максимумы под 3500 п., а до конца года и 3650 п. Тем самым просадки технически целесообразнее выкупать. Позитивно смотрим на бумаги банков.
Сильнее рынка вчера были акции РуссНефти и ЭН+ по +11%, но есть перекупленность и возможна быстрая коррекция после ралли. А слабее вновь Polymetal c -1%, и там перспективы курса вообще туманны на фоне отсутствия дивидендов в российском контуре.
Рубль немного просел, доллар был выше 92,7. Но по меркам волатильности это некритично, и вряд ли боковик последних месяцев завершится. Девальвации рубля не ожидается на фоне действующих валютных барьеров — жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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