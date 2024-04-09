Ралли акций продолжается. Будет ли остановка? - 09.04.2024, ПРАЙМ
Ралли акций продолжается. Будет ли остановка?
Индекс Мосбиржи вновь переписал двухлетние максимумы. На закрытии понедельника было 3420 п., прирост за сессию 0,7%. С начала года уже почти +11%. Перегретость... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:52+0300
2024-04-09T09:52+0300
2024-04-09T09:52+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал двухлетние максимумы. На закрытии понедельника было 3420 п., прирост за сессию 0,7%. С начала года уже почти +11%. Перегретость рынка пока игнорируется, техническая коррекция не начинается, но вероятность локального спуска на поддержки чуть ниже 3400 п. все еще есть.Важно, что если даже рынок и откатит, то это будет временно и ограниченно. В перспективе ближайшего месяца ожидаются новые максимумы под 3500 п., а до конца года и 3650 п. Тем самым просадки технически целесообразнее выкупать. Позитивно смотрим на бумаги банков.Сильнее рынка вчера были акции РуссНефти и ЭН+ по +11%, но есть перекупленность и возможна быстрая коррекция после ралли. А слабее вновь Polymetal c -1%, и там перспективы курса вообще туманны на фоне отсутствия дивидендов в российском контуре.Рубль немного просел, доллар был выше 92,7. Но по меркам волатильности это некритично, и вряд ли боковик последних месяцев завершится. Девальвации рубля не ожидается на фоне действующих валютных барьеров — жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров.
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал двухлетние максимумы. На закрытии понедельника было 3420 п., прирост за сессию 0,7%. С начала года уже почти +11%. Перегретость рынка пока игнорируется, техническая коррекция не начинается, но вероятность локального спуска на поддержки чуть ниже 3400 п. все еще есть.
Важно, что если даже рынок и откатит, то это будет временно и ограниченно. В перспективе ближайшего месяца ожидаются новые максимумы под 3500 п., а до конца года и 3650 п. Тем самым просадки технически целесообразнее выкупать. Позитивно смотрим на бумаги банков.
Сильнее рынка вчера были акции РуссНефти и ЭН+ по +11%, но есть перекупленность и возможна быстрая коррекция после ралли. А слабее вновь Polymetal c -1%, и там перспективы курса вообще туманны на фоне отсутствия дивидендов в российском контуре.
Рубль немного просел, доллар был выше 92,7. Но по меркам волатильности это некритично, и вряд ли боковик последних месяцев завершится. Девальвации рубля не ожидается на фоне действующих валютных барьеров — жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров.
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