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Суд признал требования банка "Траст" в банкротстве Ананьева

Суд признал требования банка "Траст" в банкротстве Ананьева - 09.04.2024, ПРАЙМ

Суд признал требования банка "Траст" в банкротстве Ананьева

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов одного из экс-бенефициаров и бывшего председателя совета директоров... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:58+0300

2024-04-09T13:58+0300

2024-04-09T13:58+0300

экономика

банк траст

алексей ананьев

банкротство

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов одного из экс-бенефициаров и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева требование банка "Траст" в размере около 113,1 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Ранее суды двух инстанций взыскали эту сумму солидарно с Ананьева, его брата Дмитрия Ананьева, второго экс-бенефициара ПСБ, и экс-совладельца Автовазбанка Николая Тарана. Суды удовлетворили иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией Автовазбанка, которую проводил ПСБ Ананьевых с 2015 по 2017 год, пока оздоровление не потребовалось самому ПСБ. Суд в ноябре по заявлению Промсвязьбанка ввел в отношении Ананьева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Финансовым управляющим утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша". В деле о его банкротстве продолжается процедура реализации имущества. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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банк траст, алексей ананьев, банкротство