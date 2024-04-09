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Украине назвали цену вступления в Евросоюз

Украине назвали цену вступления в Евросоюз - 09.04.2024, ПРАЙМ

Украине назвали цену вступления в Евросоюз

У Киева может возникнуть необходимость пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства для вступления в ЕС. Об этом сообщило издание Politico. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:03+0300

2024-04-09T13:03+0300

2024-04-09T13:14+0300

экономика

украина

вступление в ес

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. У Киева может возникнуть необходимость пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства для вступления в ЕС. Об этом сообщило издание Politico. "Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить в стороне свой сельскохозяйственный сектор", — отмечают авторы материала. Депутат Европарламента Анджей Галицкий от Польши, поправки которого содержат призыв к ужесточению ограничений в области украинского экспорта и были поддержаны ЕП, рассказал изданию, что данные меры требуются для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС. По словам Галицкого, поправки отвечают интересам Украины и при этом они направлены не на полную остановку импорта, а на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции. Отмечается, что если споры о сельскохозяйственном экспорте продолжаются даже во время конфликта на Украине, то "может пройти много лет, прежде чем это препятствие будет преодолено – если вообще когда-либо (это произойдет)". В конце марта прошлого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕКприняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. ЕК 15 сентября 2023 года не продлила ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Затем власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

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украина, вступление в ес