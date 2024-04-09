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Украине назвали цену вступления в Евросоюз - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Украине назвали цену вступления в Евросоюз
Украине назвали цену вступления в Евросоюз - 09.04.2024, ПРАЙМ
Украине назвали цену вступления в Евросоюз
У Киева может возникнуть необходимость пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства для вступления в ЕС. Об этом сообщило издание Politico. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:03+0300
2024-04-09T13:14+0300
экономика
украина
вступление в ес
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. У Киева может возникнуть необходимость пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства для вступления в ЕС. Об этом сообщило издание Politico. "Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить в стороне свой сельскохозяйственный сектор", — отмечают авторы материала. Депутат Европарламента Анджей Галицкий от Польши, поправки которого содержат призыв к ужесточению ограничений в области украинского экспорта и были поддержаны ЕП, рассказал изданию, что данные меры требуются для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС. По словам Галицкого, поправки отвечают интересам Украины и при этом они направлены не на полную остановку импорта, а на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции. Отмечается, что если споры о сельскохозяйственном экспорте продолжаются даже во время конфликта на Украине, то "может пройти много лет, прежде чем это препятствие будет преодолено – если вообще когда-либо (это произойдет)". В конце марта прошлого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕКприняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. ЕК 15 сентября 2023 года не продлила ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Затем власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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украина, вступление в ес
Экономика, УКРАИНА, вступление в ЕС
13:03 09.04.2024 (обновлено: 13:14 09.04.2024)
 
Украине назвали цену вступления в Евросоюз

Politico: Украине ради вступления в ЕС придется уступить в области сельского хозяйства

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. У Киева может возникнуть необходимость пожертвовать своими интересами в области сельского хозяйства для вступления в ЕС. Об этом сообщило издание Politico.
"Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить в стороне свой сельскохозяйственный сектор", — отмечают авторы материала.
Депутат Европарламента Анджей Галицкий от Польши, поправки которого содержат призыв к ужесточению ограничений в области украинского экспорта и были поддержаны ЕП, рассказал изданию, что данные меры требуются для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС.
По словам Галицкого, поправки отвечают интересам Украины и при этом они направлены не на полную остановку импорта, а на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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Отмечается, что если споры о сельскохозяйственном экспорте продолжаются даже во время конфликта на Украине, то "может пройти много лет, прежде чем это препятствие будет преодолено – если вообще когда-либо (это произойдет)".
В конце марта прошлого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕКприняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
ЕК 15 сентября 2023 года не продлила ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Затем власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
 
ЭкономикаУКРАИНАвступление в ЕС
 
 
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