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В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении

В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении

Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении. Об этом сообщил заместитель главы Россотрудничества Павел... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T06:33+0300

2024-04-09T06:33+0300

2024-04-09T06:34+0300

политика

россотрудничество

россияне

дискриминация

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении. Об этом сообщил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов. По его словам, "свидетельства о притеснении и тем более дискриминации соотечественников в Армении Россотрудничеством не зафиксированы".Российский центр науки и культуры в Ереване и его отделение в Гюмри на постоянной основе помогают организациям соотечественников, подчеркнул Шевцов. "Более того, в 2024 году в преддверии Международного дня родного языка в здании местной администрации Кармиргюх (Гегаркуникская область) открыт Центр дополнительного образования", - рассказал замглавы агентства. По его словам, центр открыт в рамках комплексной государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом".

https://1prime.ru/20240403/karty-mir-847043780.html

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россотрудничество, россияне, дискриминация