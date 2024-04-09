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В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении
В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении
Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении. Об этом сообщил заместитель главы Россотрудничества Павел... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T06:33+0300
2024-04-09T06:34+0300
политика
россотрудничество
россияне
дискриминация
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении. Об этом сообщил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов. По его словам, "свидетельства о притеснении и тем более дискриминации соотечественников в Армении Россотрудничеством не зафиксированы".Российский центр науки и культуры в Ереване и его отделение в Гюмри на постоянной основе помогают организациям соотечественников, подчеркнул Шевцов. "Более того, в 2024 году в преддверии Международного дня родного языка в здании местной администрации Кармиргюх (Гегаркуникская область) открыт Центр дополнительного образования", - рассказал замглавы агентства. По его словам, центр открыт в рамках комплексной государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом".
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россотрудничество, россияне, дискриминация
Политика, Россотрудничество, россияне, дискриминация
06:33 09.04.2024 (обновлено: 06:34 09.04.2024)
 
В Россотрудничестве рассказали о ситуации с притеснением россиян в Армении

Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения россиян в Армении

© fotolia.com / evalizЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© fotolia.com / evaliz
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении. Об этом сообщил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов.
По его словам, "свидетельства о притеснении и тем более дискриминации соотечественников в Армении Россотрудничеством не зафиксированы".
Российский центр науки и культуры в Ереване и его отделение в Гюмри на постоянной основе помогают организациям соотечественников, подчеркнул Шевцов.
"Более того, в 2024 году в преддверии Международного дня родного языка в здании местной администрации Кармиргюх (Гегаркуникская область) открыт Центр дополнительного образования", - рассказал замглавы агентства.
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По его словам, центр открыт в рамках комплексной государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом".
 
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